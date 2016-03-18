تأیید صحت انتخابات مجلس در ۲۰۲ حوزه/ احتمال تغییر یک منتخب اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر و سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه هم اکنون فقط بررسی پنج حوزه باقی مانده است، گفت: از ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجلس صحت برگزاری انتخابات در۲۰۲ حوزه درشورای نگهبان تایید شده است. در حوزه انتخابیه اصفهان نیز صحت برگزاری انتخابات محل بحث نیست، اما ممکن است درباره یکی از منتخابان این حوزه تغییراتی ایجاد شود.

امیری افزود: شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت نکرد و این مرحله نیز مانند مرحله نخست تمام الکترونیکی نیست.

وی ادامه داد: مرحله دوم انتخابات مجلس در ۲۱ استان با رقابت ۱۳۸ نامزد برای کسب ۶۹ کرسی باقی مانده مجلس دهم اردیبهشت ۹۵ برگزار می شود و فرایند انتخابات و احکام قانونی این مرحله نیز مانند مرحله نخست خواهد بود.

سخنگوی وزارت کشور گفت: تعرفه های مرحله نخست انتخابات برای مرحله دوم قابل استفاده نیست به همین علت تعرفه های جدید و دارای ویژگی ها و شاخص های امنیتی لازم با شکل و رنگ های متفاوت برای هر استان به منظور استفاده در مرحله دوم چاپ می شود.

وی تصریح کرد: طبق قانون، تبلیغات انتخاباتی نامزدها در این مرحله نیز یک هفته است و ۲۴ ساعت قبل از روز رای گیری متوقف می شود.

آغاز تدوین لایحه اصلاح نظام انتخاباتی

امیری همچنین، نظام انتخاباتی کشور را نیاز به اصلاح دانست و از آغاز تدوین پیش‌نویس لایحه نظام انتخاباتی به دستور وزیر کشور خبر داد.

قائم مقام وزیرکشور گفت: به همین منظور با همکاری مشاورانی از استادان دانشگاه، کارشناسان وزارت کشور، شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال برنامه‌ریزی هستیم تا این لایحه را در چارچوب سیاست های نظام انتخاباتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است تهیه و به دولت و مجلس ارائه کنیم.

امیری افزود: سیاست های جامع نظام انتخاباتی به رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه شده است و پیش‌بینی می کنیم بدون تغییر چندانی تایید و ابلاغ شود.