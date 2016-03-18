هفت موزه در اردبیل آماده بازدید گردشگران شد/اعلام نرخ ورودی

فردین عینی بعدازظهر جمعه در حاشیه بازدید از موزه‌های اردبیل در آغاز استقبال از مسافران نوروزی طی گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اطلاع‌رسانی جامعی از موزه‌های استان به‌منظور آگاهی مسافران نوروزی انجام شده است.

وی افزود: ۱۰ هزار بروشور ویژه موزه‌های استان به چاپ رسیده و دو هزار راهنمای گردشگری نیز در بخشی از اطلاعات خود نسبت به معرفی موزه‌ها اقدام خواهند کرد.

سرپرست امور موزه‌های استان با بیان اینکه صداوسیما نیز در طول تعطیلات نوروزی نسبت به معرفی موزه‌ها اقدام خواهد کرد، خواستار معرفی هر چه بیشتر موزه‌های شهرستانی شد.

به گفته وی بیشترین برنامه‌های تبلیغی و معرفی محدود به موزه شیخ صفی الدین است و این موضوع موجب شده موزه‌های شهرستانی مورد غفلت واقع شوند.

عینی با بیان اینکه موزه خلخال در طول تعطیلات تعطیل است، اضافه کرد: موزه مشگین شهر نیز در طبقه دوم ساختمان میراث فرهنگی این شهرستان به صورت موقت مستقر شده است.

وی در خصوص ساعت بازدید موزه‌ها افزود: تا ۱۴ فرودین ماه ساعت بازدید موزه‌ها از هشت صبح تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه عصر است و در هیچ روزی موزه‌ها تعطیل نخواهند بود.

سرپرست امور موزه‌های استان با بیان اینکه در تعطیلات نوروزی با هدف حمایت از موزه‌ها بلیط رایگان که برای اقشار خاص اختصاص می‌یافت، ممنوع است، ادامه داد: نزدیک به ۴۰ درصد از بازدید موزه‌ها با بلیط رایگان است که در تعطیلات این نوع بلیط را حذف کردیم.

وی در خصوص نرخ بلیط بازدید افزود: تنها موزه درجه یک استان موزه شیخ صفی الدین است که قیمت بلیط آن برای مسافران ایرانی سه هزار تومان و برای گردشگران خارجی ۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

عینی افزود: موزه‌های درجه دو استان شامل موزه نیز و موزه باستان‌شناسی اردبیل است که قیمت بلیط آن برای مسافر ایرانی دو هزار و ۵۰۰ تومان و برای مسافر خارجی ۱۵ هزار تومان است.

وی افزود: سایر موزه‌ها که شامل موزه‌های درجه سه است برای مسافر ایرانی دو هزار تومان و برای مسافر خارجی هشت هزار تومان نرخ تعیین کرده‌اند.