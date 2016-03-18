به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، عبدالمحمد زاهدی در آیین افتتاحیه طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی استان کردستان اظهار کرد: همه ساله در ایام نوروز شاهد وقوع حوادث جاده ای هستیم وامیدواریم با همکاری و همراهی دستگاه های مرتبط در امر سفر امسال شاهد هیچگونه تصادف ناگواری در جاده های کردستان نباشیم.

وی به تشکیل کمپین "نه به تصادفات جاده ای" در کردستان اشاره کرد و افزود: تشکیل این کمپین تلاشی مناسب در جهت فرهنگ سازی برای پیش گیری از حوادث جاده ای است.

زاهدی تلاش همه دستگاه های مرتبط با سفرهای نوروزی را مورد تقدیر قرار داد و افزود: در تعطیلات نوروز ارگان ها و سازمان هایی نظیر هلال احمر، نیروی انتظامی ، میراث فرهنگی، راهداری وستاد مدیریت بحران با فداکاری در تلاش اند تا مسافران ایام خوب و خوشی را بگذرانند.

استاندار کردستان عید نوروز را عیدی باستانی برای تمامی ایرانیان ذکر کرد و افزود: امیدوارم سال نو، سالی مملو از شادی و موفقیت در تمامی بخش ها برای مردم باشد.

در جریان برگزاری این مراسم مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان هم گزارشی از فعالیت ها و برنامه های استان برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی در قابل طرح ها و برنامه های مختلف جمعیت هلال احمر را ارائه کرد و خواستار همکاری و مشارکت خود مردم برای کسب موفقیت در اجرای این برنامه ها شد.