حجم کار راهسازی بسیار بالاست/لزوم احداث جاده های ایمن در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی ظهر جمعه در مراسم افتتاح پل بزرگ جلابی و پروژه های راهسازی هرمزگان با بیان اینکه بهره برداری از این پروژه ها در واپسین روزهای سال ۹۴ در راستای تسهیل سفر مسافران صورت گرفت، عنوان کرد: انتخاب هرمزگان برای بهره برداری از این پروژه ها در آستانه سال نو به دلیل مسافر پذیر بودن و تلاش های صورت گرفته توسط راه و شهرسازی در حوزه راهسازی بود که خوشبختانه هرمزگان در حوزه راهسازی یکی از موفق ترین استان هاست.

به گفته وزیر راه و شهرسازی حجم کار راهسازی بخصوص در یکسال گذشته بسیار بالا بوده است که نتیجه آن فعالیت های بزرگ عمرانی است که امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

وی با اشاره به پل بزرگ جلابی در محور بندرعباس ـ میناب و رودان، گفت: این محدوده تا پیش از احداث پل به عنوان حادثه خیز ترین نقطه محور مذکور به شمار می رفت که امیدواریم با افتتاح آن همزمان با سفرهای نوروزی در کاهش تصادفات نقش زیادی داشته باشد.

آخوندی با تاکید بر احداث جاده های ایمن در هرمزگان، افزود: هرمزگان به دلیل قرار گرفتن در کنار خلیج فارس ودریای عمان و مبادی اصلی ورود و خروج کالا بسیار حایز اهمیت است و راه های آن باید استانداردهای لازم داشته باشد که با تلاش هایی که صورت گرفته بخشی از خواسته ها برآورده شده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش زیرساختی نیز مورد تاکید ماست که باید به آن توجه شود.

وی در پایان با تقدیر از پیمانکاران افزود: پیمانکاران در حوزه راهسازی سنگ تمام گذاشته اند و با وجود اینکه بخش اعظمی از مطالباتشان را که چیزی در حدود ۵۰ درصد قرارداد آنهاست پرداخت نشده اما بدون هیچ وقفه ای خدمت شان را مردم و کشور ارائه دادند.

وی ابراز امیدواری کرد، بزودی بتوان مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرد تا زمینه برای کار بیشتر فراهم شود.