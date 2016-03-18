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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۶

روسیه مشارکت در نبرد با تکفیریها در شهر «تدمر» سوریه را تکذیب کرد

روسیه مشارکت در نبرد با تکفیریها در شهر «تدمر» سوریه را تکذیب کرد

کاخ کرملین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای نظامی روسی هیچ مشارکتی در نبرد اخیر ارتش سوریه علیه تکفیریهای داعش در شهر باستانی «تدمر» حمص نداشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کاخ کرملین امروز جمعه با صدور بیانیه ای هرگونه مشارکت نیروهای روس در نبرد با تکفیریها در شهر باستانی «تدمر» واقع در استان حمص را تکذیب کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه کرملین آمده است: تمامی شایعات منتشر شده در خصوص مشارکت نظامی روسیه در عملیات ارتش سوریه علیه تکفیریها در شهر تدمر بی پایه و اساس است.

گفتنی است، بیانیه کاخ کرملین پس از آن صادر شد که تروریست های تکفیری داعش ادعا کردند ۵ عنصر امنیتی روسی را در جریان نبرد با ارتش سوریه در شهر باستانی «تدمر» اعدام کرده اند.

کد مطلب 3582828

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