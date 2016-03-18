خدمات رسانی ۴۰۰ نیروی اورژانس البرز به مسافران نوروزی

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای اورژانس استان البرز امر خدمات رسانی به مسافران نوروزی را بر عهده دارند.

بابایی در ادامه با اشاره به آمادگی کامل اورژانس برای حضور سریع در محل حادثه گفت: تیم های فوریت های پزشکی از طریق زمین و هوا خود را در کمترین زمان ممکن در محل حادثه می رسانند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز با اشاره به افزوده شدن یک دستگاه اتوبوس اورژانس به ناوگان امدادی البرز گفت: هم اکنون ۵۴ آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس اورژانس و ۴ دستگاه موتورلانس در بخش های مختلف البرز به ویژه در جاده های پر تردد مواصلاتی مستقر هستند.

وی در پایان افزود: امسال امداد هوایی از طریق یک فروند بالگرد اورژانس در حوادث خاص به بیماران و حادثه دیدگان انجام می شود.