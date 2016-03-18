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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۵۸

با صدور پیامی؛

نماینده ولی‌فقیه در لرستان درگذشت آیت‌الله مولانا را تسلیت گفت

نماینده ولی‌فقیه در لرستان درگذشت آیت‌الله مولانا را تسلیت گفت

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد درگذشت آیت الله مولانا بروجردی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی درگذشت آیت الله غلامرضا مولانا بروجردی را با صدور پیامی تسلیت گفت که در این پیام آمده است:

انالله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عالم مجاهد،اسوه تقوا و فضیلت حضرت آیت الله حاج شیخ غلامرضا مولانا بروجردی موجب تاثر و تالم گردید، این عالم ربانی پس از بهره مندی از اساتید ارزش مند و عالی حوزه‌های علمیه نجف و قم عمر پر برکت خود را به تدریس و تبلیغ دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام سپری نمود و آثار علمی متعدد و متنوع  از خود به یادگار  گذاشت.

ایشان در سنگر علم فقیهی وارسته و نویسنده ای صاحب نظر و در سنگر جهاد مبارزی نستوه و در میدان عمل انسانی زاهد و با تقوی بود که با خطابه های روشنگرانه خود تشنگان معارف اهل بیت علیهم السلام را سیراب نمود.

اینجانب ضایعه رحلت این روحانی جلیل القدر را به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری،حوزه های علمیه به ویژه به مردم  ولایت مدار و عالم پرور شهرستان بروجرد تسلیت گفته و از خداوند متعال علو درجات را برای ایشان و صبر و اجر را برای بازماندگان و دوستداران این عالم فرزانه مسالت دارم.

کد مطلب 3582855

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