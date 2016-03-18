توسعه بندر چابهار به تقویت اقتصاد ایران کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در جریان سفر به چابهار، عصر امروز در بازدید از طرح توسعه ای اسکله شهید بهشتی اظهار داشت: دولت در تلاش است تا زیرساخت های ارتباطی و حمل نقل را به منظور توسعه اقتصادی در این دیار به بهترین شکل انجام دهد.

وی افزود: یکی از برنامه های زیرساختی چابهار، افزایش ظرفیت بندر شهید بهشتی از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن به بیش از هشت میلیون تن است که با تزریق اعتبارات در حال انجام و در آینده ای نزدیک بهره برداری خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: باید به بندر چابهار به وسعت اقیانوس نگریست، چرا که این بندر راهبردی دسترسی آسان به آب های آزاد دارد و باید نقش محوری در سطح منطقه و منافع ملی ایفا کند و در این راستا دولت اهتمام ویژه ای دارد.

آخوندی تاکید کرد: تقویت این تک بندر اقیانوسی کشور، جدای از کاهش هزینه های تجار، توسعه ترانزیت خارجی با کشورهای همسایه ایران زمین از جمله افغانستان را نیز در بر دارد که در تلاشیم تا در چشم اندازی کوتاه مدت کلیه زیرساخت مورد نیاز توسعه ای این مسیر را تامین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید از طرح های توسعه ای بندر شهید بهشتی، سواحل مکران و بازدید از عملیات اجرائی راه آهن چابهار-زاهدان از مهم ترین برنامه های سفر وزیر راه و شهرسازی در سفر به چابهار سیستان و بلوچستان است.