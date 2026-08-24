فیلم کوتاه «آواز گمشده» آماده نمایش شد؛ روح جنگل همیشه بیدار است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «آواز گمشده» به نویسندگی و کارگردانی میثم عباسی و تهیه‌کنندگی مشترک حامد نوروزی و میثم عباسی، پس از طی مراحل تولید و فنی، آماده نمایش شده و قرار است در جشنواره‌های داخلی و خارجی حضور پیدا کند.

سیروس همتی بازیگر سینما و تئاتر نیز بازنویسی فیلمنامه و مشاوره کارگردانی این اثر را بر عهده داشته است.

«آواز گمشده» اثری در ژانر وحشت است که با بهره‌گیری از بازیگران حرفه‌ای و استعدادهای جوان تولید شده و داستان آن در فضایی مرتبط با طبیعت و جنگل روایت می‌شود.

افشین غیاثی، فاطیما درستکار، حامد نوروزی، مریم کاظمی، مهناز صاحبی و بیتا عالمی از جمله بازیگران «آواز گمشده» هستند. فرج‌الله گلسفیدی و مسعود ترابی نیز در این فیلم حضور دارند و نفس جمالزاده بازیگر کودک این پروژه است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «آرامش واقعی برای طبیعت است. روح جنگل همیشه بیدار است و حافظ آرامش ساکنان طبیعت و جنگل اما ...»

میثم عباسی پیش از این در عرصه فیلم کوتاه فعالیت داشته است. فیلم «بختک رها» از جمله آثار اوست که در جشنواره‌های خارجی حضور داشته و موفق به دریافت جایزه شده است. همچنین فیلم کوتاه «عمو» ساخته این هنرمند نیز در سی‌وششمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان به عنوان اثر منتخب انتخاب شده است. عباسی همچنین سابقه داوری در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم در کشورهای هند، آفریقای جنوبی و ایتالیا را در کارنامه خود دارد.

دیگر عوامل «آواز گمشده» عبارتند از مجری طرح: کیانوش گرامی، مدیر پروژه و جانشین تهیه کننده: امیرعلی محمدی، مشاور پروژه: شهرام اسدزاده، امیرعلی تقی زاده، مدیر فیلمبرداری: امیر معقولی، تدوین: وحید کردلو، طراح چهره پردازی: پدرام روشن، مدیر صدابرداری: هادی بهشتی زاده، منشی صحنه: فاطیما قاسمی، مدیر برنامه ریزی: سجاد رعیت، طراحی و ترکیب صدا: محمدعلی درگاهی، آهنگساز: آرمین امین ترابی، طراح صحنه و لباس: سارا رجبی، دستیار اول کارگردان: غزاله رحیم، دستیار دوم کارکردان: نیلوفر آقاپور، دستیار کارگردان: پژمان رحیم، مدیر تولید و تدارکات: داود طهماسبی، عکاس: سعید سعیدی، اصلاح رنگ و نور: کردلو استودیو، طراح پوستر و گرافیک: علیرضا مختاری، حنا کاظمی، مدیر امور هماهنگی: محمد نیکبخت، مدیر روابط عمومی: مهتاب رضایی، مدیر اجرایی: گیتی شاکری، پشتیبانی فنی: مصطفی قفقازی، تجهیزات: مصائبی، سینه موبیل: حسین رهنما، سرمایه گذار: میثم عباسی.