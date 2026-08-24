  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

فیلم کوتاه «آواز گمشده» آماده نمایش شد؛ روح جنگل همیشه بیدار است!

فیلم کوتاه «آواز گمشده» آماده نمایش شد؛ روح جنگل همیشه بیدار است!

فیلم کوتاه «آواز گمشده» ساخته میثم عباسی پس از پایان مراحل تولید و آماده‌سازی، برای حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «آواز گمشده» به نویسندگی و کارگردانی میثم عباسی و تهیه‌کنندگی مشترک حامد نوروزی و میثم عباسی، پس از طی مراحل تولید و فنی، آماده نمایش شده و قرار است در جشنواره‌های داخلی و خارجی حضور پیدا کند.

سیروس همتی بازیگر سینما و تئاتر نیز بازنویسی فیلمنامه و مشاوره کارگردانی این اثر را بر عهده داشته است.

«آواز گمشده» اثری در ژانر وحشت است که با بهره‌گیری از بازیگران حرفه‌ای و استعدادهای جوان تولید شده و داستان آن در فضایی مرتبط با طبیعت و جنگل روایت می‌شود.

افشین غیاثی، فاطیما درستکار، حامد نوروزی، مریم کاظمی، مهناز صاحبی و بیتا عالمی از جمله بازیگران «آواز گمشده» هستند. فرج‌الله گلسفیدی و مسعود ترابی نیز در این فیلم حضور دارند و نفس جمالزاده بازیگر کودک این پروژه است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «آرامش واقعی برای طبیعت است. روح جنگل همیشه بیدار است و حافظ آرامش ساکنان طبیعت و جنگل اما ...»

میثم عباسی پیش از این در عرصه فیلم کوتاه فعالیت داشته است. فیلم «بختک رها» از جمله آثار اوست که در جشنواره‌های خارجی حضور داشته و موفق به دریافت جایزه شده است. همچنین فیلم کوتاه «عمو» ساخته این هنرمند نیز در سی‌وششمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان به عنوان اثر منتخب انتخاب شده است. عباسی همچنین سابقه داوری در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم در کشورهای هند، آفریقای جنوبی و ایتالیا را در کارنامه خود دارد.

دیگر عوامل «آواز گمشده» عبارتند از مجری طرح: کیانوش گرامی، مدیر پروژه و جانشین تهیه کننده: امیرعلی محمدی، مشاور پروژه: شهرام اسدزاده، امیرعلی تقی زاده، مدیر فیلمبرداری: امیر معقولی، تدوین: وحید کردلو، طراح چهره پردازی: پدرام روشن، مدیر صدابرداری: هادی بهشتی زاده، منشی صحنه: فاطیما قاسمی، مدیر برنامه ریزی: سجاد رعیت، طراحی و ترکیب صدا: محمدعلی درگاهی، آهنگساز: آرمین امین ترابی، طراح صحنه و لباس: سارا رجبی، دستیار اول کارگردان: غزاله رحیم، دستیار دوم کارکردان: نیلوفر آقاپور، دستیار کارگردان: پژمان رحیم، مدیر تولید و تدارکات: داود طهماسبی، عکاس: سعید سعیدی، اصلاح رنگ و نور: کردلو استودیو، طراح پوستر و گرافیک: علیرضا مختاری، حنا کاظمی، مدیر امور هماهنگی: محمد نیکبخت، مدیر روابط عمومی: مهتاب رضایی، مدیر اجرایی: گیتی شاکری، پشتیبانی فنی: مصطفی قفقازی، تجهیزات: مصائبی، سینه موبیل: حسین رهنما، سرمایه گذار: میثم عباسی.

کد مطلب 6925820
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها