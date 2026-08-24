به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد اشرفی پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح این مرکز که با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: مذاکرات و پیگیری‌های اجرای این پروژه با مدیران عامل صنایع پتروشیمی منطقه از سال ۱۳۹۸ با جدیت دنبال شد و در نهایت این مرکز با مشارکت صنایع منطقه تکمیل و تجهیز گردید.

وی با اشاره به ابعاد این طرح افزود: مرکز آموزش و باغ‌موزه محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر در زمینی به مساحت ۲.۸ هکتار و با دو هزار مترمربع زیربنا در دو طبقه احداث شده است و در مجموع ۱۳.۸ هکتار زمین برای احداث باغ‌موزه پیش‌بینی شده که زمین مورد نیاز از سوی شهرداری بندر ماهشهر اختصاص یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در خصوص مراحل اجرایی این پروژه تصریح کرد: عملیات اجرایی این مجموعه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و بخش ساختمانی آن در سال ۱۴۰۰ بدون تجهیزات به بهره‌برداری رسیده بود که اکنون با پیگیری‌های مستمر و تأمین زیرساخت‌های لازم، در هفته دولت تکمیل و به بهره‌برداری نهایی رسید.

اشرفی ضمن قدردانی از همکاری شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شهرداری بندر ماهشهر گفت: اجرای این پروژه نمونه‌ای از استفاده هدفمند از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع برای توسعه زیرساخت‌های محیط زیستی است و امیدواریم این همکاری‌ها در سایر حوزه‌های محیط زیستی نیز تداوم یابد.

وی در پایان با اشاره به کارکردهای این مرکز بیان کرد: مرکز آموزش و پایش محیط زیست ماهشهر دارای فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فرآیندهای پایش، شناسایی و کنترل آلاینده‌ها و پیشگیری از انتشار آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی ایفا کند و فرصت مناسبی برای فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی در میان دانش‌آموزان و جوامع محلی فراهم آورد.