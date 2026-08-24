به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند در پیامی فرارسیدن هفته دولت را تبریک گفت و این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی مسیر خدمتگزاری، تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان رجایی و باهنر و تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور دانست.

وی در این پیام اظهار کرد: دولت در منظومه حکمرانی اسلامی، نهادی برای خدمت صادقانه به مردم، حل مسائل جامعه و فراهم‌کردن زمینه‌های توسعه و پیشرفت است و هفته دولت فرصتی برای ارائه کارنامه خدمتگزاران مردم و تقویت سرمایه اجتماعی از مسیر صداقت، شفافیت و پاسخگویی به شمار می‌رود.

استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان افزود: با تکیه بر ظرفیت‌های استان، همدلی و همراهی مردم، تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی و نخبگان، مسیر توسعه استان با جدیت دنبال می‌شود.

کولیوند همچنین تأکید کرد: دولت چهاردهم با رویکردی مسئله‌محور، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را دنبال می‌کند.

وی در ادامه پیام خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، همچنین شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت، فرارسیدن هفته دولت را به مردم استان سمنان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و تمامی مدیران، کارکنان و خدمتگزاران دستگاه‌های اجرایی استان تبریک گفت.

استاندار سمنان همچنین از تلاش‌های صادقانه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مسیر خدمت به مردم قدردانی کرد.

کولیوند در پایان ابراز امیدواری کرد: با اتکا به خداوند متعال و استمرار همدلی، هم‌افزایی و تلاش جهادی، روند توسعه و آبادانی استان سمنان شتاب بیشتری گرفته و اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی ایران محقق شود.