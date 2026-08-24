آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تقویت ناوگان عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با ورود یک دستگاه خودروی اطفایی جدید خبر داد.

وی اظهار کرد: یک دستگاه کامیونت اطفایی با ظرفیت ۸.۵ تن به ناوگان عملیاتی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه افزوده شده و این خودرو در راستای افزایش آمادگی نیروهای آتش‌نشانی برای مقابله با حوادث و آتش‌سوزی‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: نوسازی و تقویت تجهیزات و خودروهای عملیاتی از الزامات ارتقای سطح ایمنی شهری است و اضافه شدن این خودرو می‌تواند ظرفیت امدادرسانی در نقاط مختلف شهر را افزایش دهد.

قادری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین این خودروی جدید، گفت: این اقدام با پیگیری‌های مستمر و مؤثر مهندس مرادی، شهردار کلانشهر کرمانشاه و مهندس سلیم ساسانی، مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری کرمانشاه محقق شده است.

وی ادامه داد: برخورداری از تجهیزات مناسب و به‌روز، نقش مهمی در کاهش زمان حضور نیروهای امدادی در محل حادثه و افزایش سرعت عملیات اطفای حریق دارد و سازمان آتش‌نشانی نیز تقویت امکانات خود را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: ورود این خودرو به ناوگان عملیاتی، گامی در مسیر افزایش توان مقابله با حوادث، ارتقای آمادگی نیروهای آتش‌نشانی و ارائه خدمات ایمن‌تر و سریع‌تر به شهروندان کرمانشاهی است.