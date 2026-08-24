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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

خودروی جدید اطفایی به ناوگان آتش‌نشانی کرمانشاه اضافه شد

خودروی جدید اطفایی به ناوگان آتش‌نشانی کرمانشاه اضافه شد

کرمانشاه - رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه از ورود یک دستگاه کامیونت اطفایی ۸.۵ تنی به ناوگان عملیاتی این سازمان خبر داد.

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تقویت ناوگان عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با ورود یک دستگاه خودروی اطفایی جدید خبر داد.

وی اظهار کرد: یک دستگاه کامیونت اطفایی با ظرفیت ۸.۵ تن به ناوگان عملیاتی سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه افزوده شده و این خودرو در راستای افزایش آمادگی نیروهای آتش‌نشانی برای مقابله با حوادث و آتش‌سوزی‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: نوسازی و تقویت تجهیزات و خودروهای عملیاتی از الزامات ارتقای سطح ایمنی شهری است و اضافه شدن این خودرو می‌تواند ظرفیت امدادرسانی در نقاط مختلف شهر را افزایش دهد.

قادری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین این خودروی جدید، گفت: این اقدام با پیگیری‌های مستمر و مؤثر مهندس مرادی، شهردار کلانشهر کرمانشاه و مهندس سلیم ساسانی، مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری کرمانشاه محقق شده است.

وی ادامه داد: برخورداری از تجهیزات مناسب و به‌روز، نقش مهمی در کاهش زمان حضور نیروهای امدادی در محل حادثه و افزایش سرعت عملیات اطفای حریق دارد و سازمان آتش‌نشانی نیز تقویت امکانات خود را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: ورود این خودرو به ناوگان عملیاتی، گامی در مسیر افزایش توان مقابله با حوادث، ارتقای آمادگی نیروهای آتش‌نشانی و ارائه خدمات ایمن‌تر و سریع‌تر به شهروندان کرمانشاهی است.

کد مطلب 6925837

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