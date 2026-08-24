نمایشنامه «تاجماه» فریده فرجام روی میز ایرانی خوانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایشنامه «تاجماه» که اولین بار در سال ۱۳۴۳ منتشر شده است با کارگردانی مشترک مژگان چارانی و سپیده توکلی نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

فریده فرجام متولد ۲۲ دی ۱۳۱۳ نمایشنامه نویس و شاعر و یکی از نخستین زنان نمایشنامه‌نویس ایران به شمار می‌رود که به خلق داستان برای کودکان نیز پرداخته است.

کتاب «مهمان‌های ناخوانده» وی نخستین کتاب چاپ شده در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که در سال ۱۳۴۵ در ۳۰ هزار نسخه به چاپ رسید و در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ملی ایران ثبت شده است.

این درام‌نویس پیشکسوت درباره نمایشنامه «تاجماه» نوشت: «این نمایشنامه همراه نمایشنامه‌های «عروس» و «هوای مقوایی»، در سال ١٣۴٣ در ده هزار نسخه، از طرف نشر کتاب های جیبی و در سال ١٣٩١ از طرف نشر مروارید در ١۵٠٠ نسخه منتشر شد. در سال ١٣٩۵ برنده جایزه پروین اعتصامی شد. نمایشنامه «عروس» به زبان های هلندی و انگایسی ترجمه و اجرا شده است.»

نمایشنامه «تاجماه» روز سه شنبه ۳ شهریور با خوانش مژگان چارانی، سپیده توکلی، معین صالحی و طاها نمازی روی صحنه می‌رود.

سومین دوره ایرانی خوانی سنگلج با موضوع «نمایشنامه نویسان زن نسل اول» هر سه شنبه شهریور ساعت ۱۷ در کافه تماشاخانه سنگلج برگزار می‌شود.

این برنامه بلیت فروشی ندارد و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.