به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری اظهار داشت: هفته دولت برای همه ما بسیار مهم است و از همه خدمتگزاران مردم قدردانی می‌کنیم. یاد و خاطره شهید رجائی، شهید باهنر و شهید رئیسی و وزیر خارجه شهید امیرعبدالهیان را گرامی میداریم و درود میفرستیم.



وی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی چهار دانش اموز، قربانی تجاوز آمریکا شدند و از کنکور باز ماندند که به روح آنها درود می‌فرستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: فردا سوم شهریور یادآور شهریور ۱۳۲۰ است، یادآوری این تاریخ برای ما به ویژه در این زمان بسیار مهم است که بدانیم هیچ چیزی جز قدرت و اقتدار ملی نمی‌تواند مانع از دست اندازی و تجاوز بیگانه به کیان ایران شود.



وی افزود: این درسی است که جمهوری اسلامی در این پنج دهه به خوبی از آن برای تقویت و اقتدار ایران استفاده کرد. امروز شاهدیم دشمنان به رغم همه توطئه‌ها موفق نشدند در به زانو درآوردن ملت ایران نتیجه درس آموزی از این تجارب تاریخی است.

بقائی درمورد تأکید دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور در خصوص اصلاح نظام اداری و اقدامات وزارت خارجه، گفت: وزارت امور خارجه از خرداد ۱۴۰۴براساس دستورالعمل‌های ابلاغی در ۱۷ بند مجموعه تدابیری را برای اصلاح نظام اداری و بهبود عملکردها صورت داد. کمیته‌ای هم زیر نظر معاونت اداری و مالی با حضور بخش‌های ذیربط وزارت خارجه تشکیل شد. در یک سال و نیم مواجه با شرایط جنگ بودیم و وزارت خارجه شرایط را در دوران جنگ پیش برد. شبکه دیپلماسی ایران در سراسر جهان برای رساندن صدای ایرانیان به سراسر جهان فعال بود. وزارت امور خارجه از حیث انجام مواردی که به آن پیشنهاد شده جزو دستگاه‌های برتر شناخته شده است.

در دفاع از کیان ایران هیچ مسامحه ای نخواهیم داشت



سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد فضاسازی در رسانه غربی مبنی بر تحرکات برخی کشورهای اروپایی برای حضور در جنگ افزود: ماهم شنیدیم که چندفروند هواپیمای سوخت رسان بلغارستان را ترک‌کردند. همانطور که از ابتدا سیاستمداران بلغارستان اعلام کرده بودند خلاف حقوق بین الملل است. اعلام کردیم طبق حقوق بین الملل چنین مشارکتی به مثابه عمل تجاوزکارانه است. دلیلی ندارد کشوری از طرف ما نگرانی داشته باشد مگر اینکه پایگاههایشان برای ارتکاب یک‌عمل خلاف در اختیار طرف متجاوز قرار دهد. در دفاع از کیان ایران هیچ مسامحه ای نخواهیم داشت.

اجازه نمی‌دهیم پایان جنگ براساس شروط طرف متجاوز باشد

وی در مورد واکنشها به اظهارات پزشکیان مبنی بر پایان دادن به جنگ گفت: فکر میکنم مقام های رسمی ایران خیلی صریح در مورد جدیت و قاطعیت در دفاع از حریم ایران صحبت کردند. ما هیچ مماشاتی در رابطه با طرفهای متجاوز نخواهیم داشت. ایران آغازکننده جنگ نبوده بلکه از حاکمیت سرزمینی خود دفاع کرده است. ما حتما شروع کننده جنگ نبودیم اما اجازه نمی‌دهیم پایان جنگ براساس شروط طرف متجاوز باشد. رییس جمهور بارها مواضع قاطع خودشان را در باره تسلیم ناپذیری ایران اعلام کردند. فکر می‌کنم نکاتی که مطرح می‌شود را باید به صورت کل دید و جزئی نگاه نکرد.

بقائی درمورد افزایش حجم تجارت ایران و افغانستان افزود: هردو طرف باید برای تقویت مراودات تلاش کنند. دیدار خوبی در ۱۲ تیر بین ملابرادر و رئیس‌جمهور انجام و در آن جلسه یکی از موضوعات مطرح تسهیل همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران بود به ویژه از طریق کاهش موانع مرزی و حقوقی و از آن زمان اقدامات خیلی خوبی در دستورکار قرار گرفت و رفت و آمدهای خوبی در سطوح وزرا انجام شد.

برای حضور در ائتلاف مکه دعوتنامه رسمی دریافت نکردیم



سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد دعوت از ایران برای حضور در ائتلاف مکه گفت: ما دعوتنامه رسمی دریافت نکردیم اما پیشنهادهای مطرح شده است.

ادعای باز بودن تنگه هرمز جنگ روانی است

بقائی در مورد ادعاهای مقامات آمریکایی درباره باز بودن تنگه هرمز، گفت: این را باید گفت عاقلان دانند. پنج میلیون تا ۱۶ میلیون تفاوتش را ببینید. این بخشی از جنگ روانی و رسانه‌ای است که طرف‌های مقابل به راه انداختند و چنین چیزی نیست.

جزئیات سفر عاصم منیر و بوسعیدی به تهران

وی با اشاره به سفر عاصم منیر به تهران و ارتباط آن با سفر وزیر خارجه عمان تاکید کرد:‌ این سفر قرار است امروز انجام شود در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت می گیرد. رابطه دوجانبه ایران و پاکستان یکی از بهترین مراحل خود را طی می‌کند و هر دو طرف مصمم هستند این روابط را در همه حوزه‌ها گسترش دهند. سفر وزیر خارجه عمان هیچ ارتباطی به این ندارد فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده و قرار است فردا انجام شود و هم در رابطه با روابط دوجانبه بحث شود هم موضوعات مرتبط با امنیت تنگه هرمز و مسیرهای تردد.

این جنگ را نه ما شروع کردیم و نه از آن استقبال کردیم

بقائی در پاسخ به این سوال که آیا طرحی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد گفت: همه مواردی که بیان کردید مدنظر سیاستمداران است. مگر جنگ را ما شروع کردیم؟ در همین دو سال بارها حسن نیت ایران را با بدسگالی پاسخ داده شده است. برجام نمونه مشخص بود. تفاهم خاتمه جنگ ۲۸ خرداد یکی از این موارد بود. ایران در این یک سال و نیم هر آنچه می‌توانست برای جلوگیری از جنگ و تأمین منافع ملی صورت داد. بعد از تفاهم اسلام آباد همه تعهداتشان را نقض کردند. ما درک می‌کنیم مسائلی که بر ایران تحمیل شده هم اقتصادی و هم مسائل مرتبط با کسب و کار و واقعا آزاردهنده است. این بخشی از فشارهایی است که آمریکا در این چند دهه علیه ایرانیان روا داشته است. باید از هر ابزاری برای کاهش آلام مردم استفاده کنیم. این وظیفه حاکمیت است.آسیب‌هایی که به ذخایر نفت ما و پالایشگاه‌ها زدند. این جنگ را نه ما شروع کردیم و نه از آن استقبال کردیم. این طرف مقابل بود که بدعهدی‌اش را تکرار کرد.



وی در مورد اینکه آیا ایران از الگوی صبر راهبردی به الگوی پوکر حرکت کرده است، گفت: ما شطرنج باز بودیم از قدیم و در سالهای اخیر پوکرباز هم شده‌ایم و الان هم ترکیبی بازی می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره رفتار بد آمریکا با شهروندان ایرانی در آمریکا گفت: اینکه گفته می شود با هماهنگی مقامات ایران یعنی دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن. این شهروندان ایرانی به بهانه های محتلف مورد آزار قرار گرفتند. این برخورد سیاسی و تبعیض آمیز است. اتباع ایرانی خودشان تصمیم گرفتند به کشور برگردند. این حق ایرانیان است که به کشور برگردند.

در پاسخ به محاصره دریایی آمریکا دست بسته نیستیم

وی در مورد اظهارات پیرامون تغییر رفتار در دیپلماسی ایران افزود: اگر شمنظورتان اصلاح رفتار دیپلماتیک تطبیق رویکردها با شرایط و زمان است امری است که دائمی انجام می‌شود. ما حتما نمی‌توانیم با روش ها و شیوه های یک سال قبل دیپلماسی امروز را پیش ببریم. همانطور که در عرصه میدان از اتفاقات گذشته درس گرفتیم، لذا این امر طبیعی است. آنچه آمریکا جنگ اقتصادی از آن نام میبرد دیگر هیچ تردیدی نیست که آمریکایی که قرار بود کمک ایرانیان بیاید از هر ابزاری برای محازات ایرانیان استفاده میکند. در این زمینه حتما هشدارهای لازم داده شده است. الان محاصره دریای ایران مصداق عمل تجاوزکارانه است و تشدید آن حتما پیامدهای خودش را دارد و ما دست بسته نیستیم. طبق حقوق بین الملل کشورهای دیگر مجاز به همکاری با امریکا نیستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد اقدامات فرانسه در اخراج رایزن فرهنگی گفت: ما از قبل کنش داشتیم. دو کارمند سفارت فرانسه در اینجا اقداماتی را انجام دادند که خارج از وظایف قانونی آنها بود. هشدارهای لازم را دادیم. سفیر فرانسه احضار و مراتب اعتراض ایران کتبی و شفاهی ابلاغ شد. متاسفانه واقعیت را وارونه نشان دادند. اقدام فرانسه کاری غیرقانونی است که در واکنش به اقدام قانونی ایران بود.

بقائی در مورد تعطیلی سفارت شیلی در ایران گفت: تصمیم گرفتند بخاطر صرفه جویی مالی سفارتشان را تعطیل کنند. خیلی وقتها کشورها تعدیلهایی را انجام‌ می‌دهند اما این به معنای قطع روابط دیپلماتیک نیست.

بقائی د رمورد تعطیلی سفارت انگلیس در تهران گفت: سفارتشان باز است؛ ظاهرا برای تعطیلات رفته بودند.

سخنگوی وزارتخارجه در مورد آخرین وضعیت شهروندان بازداشت شده در کویت گفت: طرف کویتی باید در این زمینه پاسخگو باشد. پس از تلاشهای زیاد امکان دیدار سفیر ما از چهار شهروند اسیر ایرانی فراهم شد. امیدواریم هرچه سریعتر این عزیزان ازاد شوند.



وی در مورد وضعیت خلبانان ایرانی در قطر افزود: در مورد قطر هم مادامی که وضعیت روشن نشده باشد مطالبه ما پابرجاست.

بقائی در مورد راههای خنثی سازی تحریمها گفت: آزمودن ایرانیان به واسطه غنای تمدنی‌شان خطاست. به خوبی می‌دانند اثر این تحریم‌ها متوجه شهروندان است. حتما ایران از همه ظرفیت‌های چندجانبه برای مقابله با تحریم‌ها استفاده خواهد کرد. قبلا پیش بینی‌های لازم را انجام داده بودیم.

وی در مورد سفر قالیباف به عراق گفت: سفر بسیار مهمی بود. ما با عراق به جهت همسایگی هم پیوند در بسیاری از حوزه ها باید روابط مان را کسارش دهیم. امنیت ایران و عراق به همدیگر گره خورده است. مرزها را به مرزهای دوستی تبدیل کنیم. امیدواریم این روند در اینده هم در جهت خیرو صلاح دوکشور ادامه یابد.

بقائی در مورد بحران های ناوهای امریکا افزود: به خانه هایشان بازگردند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد حواشی سفر قالیباف به عراق و تکرار عناوین جعلی برای خلیج فارس افزود: اولا همه شما می‌دانید خلیج فارس بزرگتر و سخاوتمند تر از این است که بخاطر موج سواری های سیاسی دچار تعییر شود. مردم ایران و عراق هم بالغ‌تر از این هستند که تحت تاثیر این نام‌ها قرار گیرند. لازم است به اولویت ها بپردازیم و از حواشی غیر ضروری بپرهیزیم.

کشورهای اسلامی مسئول مخالفت با اشغال سوریه هستند

وی درباره جنگ علیه سوریه و مواضع انان علیه ایران گفت: مواضع اصولی ما فارغ از اینکه چه گروهی بر کشورهای اسلامی حکومت می کند پایدار است. مخالفت با اشغالگری رژیم بخشی از سیاست اصولی ایران است. مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی در سوریه یک مسئولیت مشترک کشورهای اسلامی است.

وی درباره جنگ علیه سوریه و مواضع آنان علیه ایران گفت: مواضع اصولی ما فارغ از اینکه چه گروهی بر کشورهای اسلامی حکومت می کند پایدار است. مخالفت با اشغالگری رژیم بخشی از سیاست اصولی ایران است. مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی در سوریه یک مسئولیت مشترک کشورهای اسلامی است.



سخنگوی وزارت خارجه درباره فرآیند انتخاب دبیرکل سازمان ملل، اظهار کرد: روند انتخاب دبیرکل مدعی است شروع شده و مشورت ها بین اعضا ادامه دارد، اما واقعیت این است خیلی کشورها معتقدند که انتخابات جذابیت ندارد، زیرا فلسفه سازمان ملل در این مدت به شدت نقض شده و مورد بی اعتنایی قرار گرفته است.

وی درباره حملات اسرائیل به سوریه، بیان کرد: این اقدام کاملا ناقض حاکمیت ملی سوریه است. این بهانه ای برای توجیه قانون شکنی است. اقدامات رژیم در راستای اقداماتش علیه لبنان‌ و غزه است.