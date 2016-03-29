شمار اقامت مسافران در چالوس از ۸۹۰ هزار نفر شب گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیاصغر موسوی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نوروز ۹۵ بیش از ۱۰۰ واحد پذیرایی و ۱۵۰ واحد اقامتی در چالوس به ارائه خدمات به مسافران و گردشگران میپردازند.
وی بابیان اینکه تنها هتل پنج ستاره مازندران در چالوس قرار دارد، ادامه داد: علاوه بر این، کیوسکهایی نیز برای ساماندهی ویلاها و ساختمانهای استیجاری شخصی در نظر گرفتهشده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری چالوس تصریح کرد: برای اولین بار در آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجهبندی، خانه مسافر بهعنوان یک تأسیسات گردشگری در نظر گرفتهشده است.
موسوی از استقبال خوب گردشگران از شهرستان چالوس خبر داد و خاطرنشان کرد: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون ۳۹ هزار و ۶۲۵ نفر در هتلها، متلها و مجتمعهای توریستی شهرستان چالوس اقامت کردهاند.
وی با تأکید بر سهم بالای کمپهای اقامتی، چادرها و ویلاهای استیجاری شخصی در اسکان مسافران نوروزی اذعان کرد: در روزهای ابتدای سال ۹۵، بیش از ۸۹۴ هزار نفر در این اماکن اقامت داشتهاند.
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری چالوس در پایان با اشاره به وجود مجتمعهای گردشگری متعدد در شهرستان گفت: درمجموع ۵۹۸ هزار و ۳۰۰ نفر از این مجموعهها بازدید کردهاند.
