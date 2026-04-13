به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اسفندیاری شامگاه دوشنبه جلسه کمیسیون امنیت گردشگری شهرستان چالوس به ریاست حجت‌الاسلام اسفندیاری و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد و آخرین وضعیت زیرساخت‌ها و واحدهای اقامتی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام اسفندیاری با اشاره به جایگاه چالوس به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری استان اظهار کرد: این شهرستان همواره در جذب گردشگران پیشتاز بوده و لازم است زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه متناسب با حجم ورود مسافران تقویت شود.

وی با تأکید بر لزوم ساماندهی خانه‌مسافرها افزود: نظارت دقیق بر فعالیت این واحدها برای تضمین کیفیت خدمات و تأمین امنیت گردشگران ضروری است و تمامی مراکز اقامتی باید در چارچوب ضوابط قانونی فعالیت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری چالوس تصریح کرد: واحدهای فاقد مجوز باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و برخورد قانونی با خانه‌مسافرهای غیرمجاز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی تکریم گردشگران را از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و گفت: فراهم‌سازی اقامت ایمن و استاندارد برای مسافران، نقش مهمی در ارتقای رضایتمندی و توسعه پایدار گردشگری دارد.

در ادامه این نشست، سایر اعضای کمیسیون نیز با ارائه گزارش‌هایی از اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای بهبود وضعیت گردشگری شهرستان تأکید کردند.

در پایان، مقرر شد روند نظارت بر واحدهای اقامتی تشدید و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی خانه‌مسافرها و ارتقای خدمات گردشگری با جدیت بیشتری دنبال شود.