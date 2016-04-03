همکاری سیاسی ناتو و روسیه ادامه دارد/ اهمیت عضویت بوسنی در ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «گیسلا ویلز»، اولین فرمانده زن سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در بوسنی و هرزگوین ضمن ارزیابی روند عضویت این کشور در سازمان و مسائل امنیتی در منطقه بالکان اظهار داشت: عضویت بوسنی در سازمان ناتو باعث تحکیم امنیت و ثبات ملی و منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و حرفه‌ای شدن ارتش این کشور خواهد شد. با توجه به مسائل امنیتی که کشورهای منطقه مواجه‌ هستند، عضویت در این سازمان بسیار مهم محسوب می‌شود.

ویلز با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۵ از زمان انعقاد پیمان صلح دیتون برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور، ۲۰ سال گذشته است، گفت: ۶۰ هزار نیروی ناتو در خاک بوسنی حضور دارند و این سازمان بخشی از راه حل بوده و به دولتمردان این کشور در خصوص اجرای تعهدات خود کمک و رایزنی می‌کند.

وی در ادامه ضمن ارزیابی تاثیر روسیه بر کشورهای بالکان، تصریح کرد: ناتو طی بیست سال تلاش خود را برای توسعه و ادامه همکاری میان این سازمان و مسکو به کار گرفته بود، ولی از زمان دخالت نظامی روسیه در اوکراین همکاری مذکور را متوقف کرد.

فرمانده ناتو افزود: علیرغم همه این مشکلات، همکاری میان ناتو و روسیه در سطح سیاسی ادامه دارد. مشاهده می‌شود که در زمینه استقرار امنیت و ثبات منطقه منافع مشترکی وجود دارد.

ویلز در پایان با اشاره به اینکه حملات تروریستی اخیر در ترکیه و بروکسل همه را تهدید کرده است، گفت: این حملات چه در ترکیه، بروکسل و یا آمریکا باشیم، همه ما را تهدید می‌کند. وقوع چنین تهدیدهایی در اینجا نیز وجود دارد، لذا برقراری ثبات و امنیت مهم است. کشورهای این منطقه در تحکیم امنیت باید نقش سازنده‌ای داشته باشند.

بوسنی وهرزگوين سال ۲۰۰۹ رسما درخواست عضويت در ناتو را به مقامات بروكسل ارائه كرده است.