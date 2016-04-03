فراخوان بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقابله با تبعیض نژادی و خشونت پلیس آمریکا با رنگین پوستان، مبارزه اهل سنت، مسیحیان با جنایات داعش و بوکو حرام و دیگر گروه های تکفیری، نقش خاندان آل سعود در تفرقه افکنی، حمایت تروریسم و کشتار مردم بی گناه یمن، افشای فاجعه منا از جمله موضوعات این بخش را شامل می شود.

متن کامل فراخوان بخش بین الملل این جشنواره به این شرح است:

چهاردهمین جشنواره بین­ المللی فیلم «مقاومت» به منظور تبیین و گسترش «فرهنگ مقاومت» در سه بخش مسابقه بین­الملل، جایزه ویژه عماد مغنیه و چشم­انداز سینمای مقاومت در جهان، با حضور آثاری که به مقاومت مسلمانان و مظلومان جهان پرداخته­ اند، برگزار می شود. کلیه فیلم های سینمایی و مستند که از ژانویه سال ۲۰۱۴ در ایران و سایر کشورها تولید شده اند می توانند در این بخش شرکت کنند.

گاه شمار:

- آخرین مهلت ارسال آثار سوم خرداد ماه ۹۵

- اعلام آثار پذیرفته شده ۲۳ خرداد ۹۵

- زمان برگزاری جشنواره: همزمان با (هفته دفاع مقدس)

موضوعات:

۱-مقابله با تبعیض نژادی و خشونت پلیس آمریکا با رنگین پوستان

۲-مقاومت مردم لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و یمن در برابر رژیم اشغالگر قدس و استکبار جهانی.

۳-ارائه تصویری روشنگرانه از جنایات آمریکا و صهیونیسم در جهان.

۴- تلاش مسلمانان برای احیای هویت اسلامی و مقابله با اسلام هراسی و ایران هراسی.

۵- معرفی شهدای مقاومت و شخصیت های آزادیخواه جهان.

۶- نقش وحدت اسلامی در شکست توطئه ای سلطه گران جهان.

۷- مبارزه اهل سنت، مسیحیان با جنایات داعش و بوکو حرام و دیگر گروه های تکفیری.

۸- نقش خاندان آل سعود در تفرقه افکنی، حمایت تروریسم و کشتار مردم بی گناه یمن.

۹- نقش رسانه های نظام سلطه و هالیوود در پیشبرد اهداف استکبار.

۱۰- نقش امپریالیسم در برافروختن جنگ و خشونت در جهان.

۱۱- مقابله با تحمیل سبک زندگی غربی.

۱۲-نقش آمریکا و صهیونیسم در افشای امنیت فردی و جمعی، تجارت جاسوسی و قتل های سیاسی.

۱۳-جهانی بدون سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، وهابیت، جنگ و تهاجم.

۱۴-ارائه تصویر زنان مسلمان در دیگر کشورهای جهان.

۱۵-افشای فاجعه منا.

جوایز بخش بین الملل.

فیلم های سینمایی:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه برای بهترین فیلم.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه برای بهترین کارگردانی.

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، به همراه جایزه (نقدی) برای بهترین فیلمنامه.

جایزه ویژه هیات داوران به بهترین فیلم با موضوع داعش.

فیلم های مستند:

فیلم برگزیده اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار به همراه جایزه.

فیلم برگزیده دوم: دیپلم افتخار، به همراه جایزه فیلم دوم.

فیلم برگزیده سوم: دیپلم افتخار، به همراه جایزه فیلم سوم.

جایزه ویژه هیات داوران به بهترین فیلم با موضوع داعش.

جایزه ویژه عماد مغنیه:

در این بخش به فیلم هایی که به موضوع مدافعان حرم می پردازند جایزه ویژه شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه (نقدی) اهدا می شود.