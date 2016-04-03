آذربایجان آتش بس یک طرفه اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، دولت آذربایجان پس از درگیری های قره باغ امروز بطور یکجانبه آتش بس اعلام کرد.

منطقه قره باغ واقع در مرز ارمنستان و آذربایجان از روز جمعه شاهد تبادل آتش بین ارتش جمهوری آذربایجان و نیروهای دولت محلی «ناگورنو-قره باغ» است.

به دنبال این درگیری دولت محلی ناگورنو-قره باغ مدعی شد بیش از ۲۰۰ سرباز آذربایجانی را کشته و خسارات سنگینی به طرف آذری وارد کرده است.

بر اساس گزارش های رسمی دو کشور در این درگیری ها ۱۰۰ نظامی ارمنستان و ۱۲ نظامی آذربایجان کشته شده است. باکو ادعا کرد که بخشی از این منطقه را به اشغال درآورده است که این ادعا از سوی دولت ارمنستان رد شده است.

آذربایجان و ارمنستان از سال ۱۹۸۸ بر سر قره باغ با یکدیگر تنش دارند و حتی با هم وارد جنگ نیز شده اند. جنگ قره باغ جنگی بود که از فوریه ۱۹۸۸ تا مارس ۱۹۹۴ در ناحیه قره‌باغ، واقع در جنوب غربی جمهوری آذربایجان، بین اکثریت ارمنی ساکن با پشتیبانی ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ داد.

بحبوحهٔ اصلی جنگ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در اواخر زمستان سال ۱۹۹۲ آغاز شد و بلافاصله میانجیگری های بین المللی آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ابتکار عمل را در دست گرفت و مذاکرات مستقیمی را با طرفین درگیر انجام داد اما هیچ یک از طرفین حاضر به تن دادن به رای هیأت میانجی نشد.