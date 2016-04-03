معرفی ۴ ایرلاین بدهکار بدحساب به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمتالله مهآبادی درباره آخرین وضعیت وصول مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از ایرلاینها بابت استفاده از خدمات فرودگاهی بیان کرد: در یک سال اخیر خویشتن داری کردیم و تلاش شد از روابط و ضوابط حرفهای خود در حوزه خدماترسانی به ایرلاینها و تعامل با آنها عدول نکنیم، با این رویکرد شرایط خطوط هوایی را در نظر گرفتیم و اجازه دادیم فرصتی برای آزادسازی نرخ بلیت ایجاد شود، تا شرکتهای هواپیمایی نیز بتوانند نسبت به تقویت بنیه اقتصادیشان اقدام کنند.
مه آبادی افزود: انتظار این بود که شرکتهای هواپیمایی نیز به این خویشتنداری شرکت فرودگاههای کشور پاسخ مثبت دهند و نسبت به پرداخت بدهیهای خود بابت استفاده از خدمات فرودگاهی اقدام کنند، اما متاسفانه برخی ایرلاینها نه تنها چنین نکردند، بلکه رفتارهای آنها به مراتب نامناسبتر شد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: با وجود این رفتار نامناسب برخی خطوط هوایی، شرکت فرودگاهها سعی کرد با ایرلاینها تعامل داشته باشد، اما مقامات مسئول نظارتی و قضایی طی ابلاغ قضایی به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران درخواست کردند، تا ایرلاینهایی که نسبت به پرداخت بهای خدمات دریافتی خود اقدام نمیکنند، معرفی شوند که بر همین اساس در اواخر اسفند ۹۴ چهار شرکت هواپیمایی به دستگاههای قضایی معرفی شدند که فعلا اسامی آنها را اعلام نمیکنیم، زیرا ممکن است در آینده خوشحساب شوند.
وی با تاکید بر اینکه امیدواریم جدیت دستگاههای قضایی موجب تغییر رفتار ایرلاینها در پرداخت بدهیهای خود به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران شود اظهار کرد: مشکل اصلی این است که برخی ایرلاینها برای مذاکره و پرداخت بدهی خود اصلا حضور پیدا نمیکنند و تصور میکنند خدماتی که به مردم ارائه میدهند هنر خاص و فراتر از وظایف قانونی آنها است، ضمن اینکه در برابر پرداخت بدهیهای خود از عباراتی خاصی استفاده میکنند که به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد.
مه آبادی ادامه داد: با وجود همه این مشکلات اما مجدد از ایرلاینها درخواست میکنیم نسبت به پرداخت بدهیهای خود اقدام کنند که البته برخی ایرلاینها حضور پیدا کردند و به زودی اسامی ایرلاینهای خوشحساب را به معرفی خواهیم کرد که تفاوتی بین ایرلاینهای بدحساب و خوشحساب قائل شویم.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: به دلیل انجام سفرهای نوروزی و دوران پیک مسافری هیچ محدودیتی برای شرکتهای هواپیمایی بدحساب ایجاد نکردیم، اما در سال جاری با جدیت با این موضوع برخورد میکنیم و به ایرلاینهای بدحساب خدمات عمومی نخواهیم داد و از مردم نیز خواهیم خواست از این خطوط هوایی استفاده نکنند.
وی افزود: البته بیشتر ایرلاینهای خوشحساب نیز که برای پرداخت بدهیهای خود اقدام کردند چکهای مدت دار ارائه دادند.
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