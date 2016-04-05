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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۵۴

برندگان جایزه هانس کریستین اندرسن ۲۰۱۶ مشخص شدند

برندگان جایزه هانس کریستین اندرسن ۲۰۱۶ مشخص شدند

هیئت‌داوران جایزه اندرسن ۲۰۱۶ برندگان این دوره خود را طی نشستی در نمایشگاه بلونیا معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت شورای کتاب کودک، نویسنده برنده این دوره، کائو ونزوآن (Cao Wenxuan) از کشور چین و تصویرگر برنده، روترات سوزانه برنر (Rotraut Susanne Berner) از کشور آلمان اعلام شد.

جایزه هانس کریستین اندرسن (نوبل کوچک) هر دو سال یک بار و با هدف ارتقای کیفی ادبیات کودکان جهان توسط دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) برگزار می‌شود.

در هر دوره مجموعه آثار یک نویسنده و یک تصویرگر از بین آثار رسیده از سرتاسر جهان، برنده دریافت پلاک و لوح جایزه هانس کریستین اندرسن می‌شوند. این جایزه مهم‌ترین و باارزش‌ترین جایزه ادبیات کودکان در جهان است.

 در این دوره شهره یوسفی از متخصصان شورای کتاب کودکیکی از اعضای هیئت‌داوران بین‌المللی جایزه هانس کریستین اندرسن بود و پژمان رحیمی‌زاده، تصویرگر  کتاب‌های کودک- نوجوان و منتخب شورای کتاب کودک نیز میان ۵ فینالیست برتر بخش تصویرگری در مرحله نهایی رقابت داشت.

کد مطلب 3590739

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