برندگان جایزه هانس کریستین اندرسن ۲۰۱۶ مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت شورای کتاب کودک، نویسنده برنده این دوره، کائو ونزوآن (Cao Wenxuan) از کشور چین و تصویرگر برنده، روترات سوزانه برنر (Rotraut Susanne Berner) از کشور آلمان اعلام شد.

جایزه هانس کریستین اندرسن (نوبل کوچک) هر دو سال یک بار و با هدف ارتقای کیفی ادبیات کودکان جهان توسط دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) برگزار می‌شود.

در هر دوره مجموعه آثار یک نویسنده و یک تصویرگر از بین آثار رسیده از سرتاسر جهان، برنده دریافت پلاک و لوح جایزه هانس کریستین اندرسن می‌شوند. این جایزه مهم‌ترین و باارزش‌ترین جایزه ادبیات کودکان در جهان است.

در این دوره شهره یوسفی از متخصصان شورای کتاب کودکیکی از اعضای هیئت‌داوران بین‌المللی جایزه هانس کریستین اندرسن بود و پژمان رحیمی‌زاده، تصویرگر کتاب‌های کودک- نوجوان و منتخب شورای کتاب کودک نیز میان ۵ فینالیست برتر بخش تصویرگری در مرحله نهایی رقابت داشت.