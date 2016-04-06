اقتصاد نیوز نوشت: کشورهای چین، رومانی، امارات متحده عربی، ترکیه، قزاقستان، برزیل، هند، فدراسیون روسیه، مالزی، سوئد، ایرلند و کره پیش از ایالات متحده آمریکا به ترتیب مبدأ عمده واردات ایران در روز ۱۶ فروردین ماه سال ۹۵ هستند.



بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی گمرک ایران، پس از ایالات متحده آمریکا نیز بیشترین واردات به ایران در روز ۱۶ فروردین ماه سال ۹۵ به ترتیب از کشورهای بلژیک، آذربایجان، ایتالیا، فرانسه، فنلاند و تایوان انجام شده است.



قرار گرفتن نام آمریکا در فهرست مبدأهای عمده واردات ایران از آمریکا در حالی است که ثبت سفارش واردات کالا از این کشور مدتی است ممنوع شده و به نظر می‌رسد همچنان به واسطه ثبت‌ سفارش‌های پیش از ممنوعیت، واردات کالا از آمریکا به ایران انجام می‌شود.



در همین روز کشورهای چین، عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، آذربایجان، ترکیه، پاکستان، عمان، ترکمنستان، هند، روسیه، گرجستان، کویت، قطر، ایتالیا، ارمنستان، بلغارستان، رومانی، ازبکستان و قزاقستان به ترتیب مقصد عمده صادرات ایران هستند.



شکل زیر بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه اطلاعاتی گمرک از تجارت روزانه ایران تهیه شده است.



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