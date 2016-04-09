پنج استان بیشترین اثر را به جشنواره فیلم «سبز» ارسال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مزدک میررمضانی مسئول ستاد استانی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم «سبز» گفت: با نظر مثبت معصومه ابتكار رییس سازمان حفاظت محیط زیست بر ترويج فرهنگ حفظ محيط زيست توسط جشنواره فيلم «سبز» در تمام كشور، تمامی ادارات کل حفاظت محیط زیست در مراکز استان‌ها به عنوان مرکز مسئول برگزاری جشنواره در سطح استان خود با این ستاد همکاری می کنند.

مسئول ستاد استانی پنجمین جشنواره فیلم «سبز» تاکید کرد: امیدواریم با استقبال مردم که اکنون اهمیت مسائل محیط زیستی را بیش از پیش درک کرده اند، این جشنواره موجب ایجاد موجی سراسر از آگاهی و حساسیت نسبت به مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست شده و با فرهنگ سازی گسترده، تحولی عمیق در این عرصه بسیار پر اهمیت که بارها مورد تأکید عالی ترین مقامات کشور قرار گرفته است، ایجاد کند.

وی گفت: تمامی استان‌ها به جز استان خراسان جنوبی فیلم‌هایی را برای شرکت در جشنواره فرستاده اند که از این میان استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، گیلان و مازندران بیشترین تعداد فیلم را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.

جشنواره بین المللی فیلم «سبز» ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.