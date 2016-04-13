مستند زندگی شهید مدافع حرم «هادی کجباف» کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان خوزستان، محقق و پژوهشگر ساخت این مستند ابوالقاسم غلامحیدر است که خود وی به همراهی آرش ساربان کارگردانی آن را هم بر عهده دارند.

کار تدوین این مستند را نیز آرش ساربان انجام خواهد داد و مراحل ساخت آن تا اواخر اردیبهشت ۹۵ همزمان با سالگرد شهادت شهید کجباف ادامه خواهد داشت.

مدت زمان این مستند ۳۵ تا ۴۵ دقیقه است و در آن به زندگینامه شهید از نگاه همرزمان و خانواده وی پرداخته می شود.

این مستند به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام مدافع حرم، معرفی شهدای مدافع حرم استان و آشنایی نسل جوان با شخصیت این شهیدان توسط حوزه هنری خوزستان ساخته می شود.

شهید هادی کجباف در جبهه های نبرد با تروریسم تکفیری همانند هشت سال دفاع مقدس حضوری مثال زدنی داشت. وی روز ۳۱ فروردین ماه سال ۹۴ در منطقه «بصری الحریر» واقع در حاشیه شمال شرقی استان درعا در جنوب سوریه به شهادت رسید.