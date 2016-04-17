آمادگی ایران برای همکاری با اروپا در عرصه فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در دیدار با «کارلوس موداس»، کمیسیونر تحقیقات و نوآوری اتحادیه اروپا گفت: روابط كشورها در حوزه علم و فناوری و بخصوص روابط علمی فارغ از روابط سیاسی كشورها است.
وی افزود: در سالهای اخیر، غالبا اخبار مرتبط با ایران در حوزه هستهای بوده؛ اما ایران در حوزههای نانوفناوری، زیستفناوری و سلولهای بنیادی نیز پیشرفتهای قابل توجهی داشته است.
ستاری با اشاره به اینکه بزرگترین شرکتهای فناوری اطلاعات و زیستی در منطقه، ایرانی هستند، خواستار گسترش روابط با اتحادیه اروپا در حوزه فناوریهای جدید شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت اجرایی کردن مفاد بیانیه مشترک ایران و اروپا و تأكید بر بخش همكاریهای علمی و فناوری این بیانیه، پیشرفت در علم را امری جهانی دانست و از آمادگی ایران برای اجرایی کردن بیانیه مشترک خبر داد.
موداس در ادامه این بازدید از کاربردی کردن علوم پایه به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای دوره کاری خود یاد کرد و برنامه افق ۲۰۲۰ اروپا را یکی از راهکارهای اجرایی کردن این مهم عنوان کرد.
وی به بیانیه مشترک بین ایران و اتحادیه اروپا اشاره كرد و گفت: این بیانیه به عنوان گامی مهم در توسعه ارتباطات آتی ایران و اتحادیه اروپا است و باید مشارکت ایران در سایر پروژههای مشترک با اتحادیه اروپا بیشتر شود.
کمیسیونر تحقیقات و نوآوری اتحادیه اروپا به منظور گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا در قالب هیاتی به ریاست فدریکا موگرینی وارد تهران شدند و در پایان این دیدار یک روزه، بیانیه مشترکی حاوی بخشی مرتبط با علم و فناوری به امضای وزرات امور خارجه و اتحادیه اروپا خواهد رسید كه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، مسئول اجرای بخش مرتبط خواهد بود.
نظر شما