بارندگی شدید در نکا بیش از 33 میلیارد ریال خسارت به بار آورد

محمد محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال بارش شدید باران در طی دو روز گذشته بارندگی سبب تخریب 18 سردهنه، از بین رفتن اراضی کشاورزی اعمم از صیفی جات ،گندمزارها ، باغات و مزارع شالیزاری در بخش مرکزی و هزار جریب شده است.



وی اضافه کرد: به دنبال این بارش سیل آسا حدود سه میلیارد و 70 میلیون تومان به بخش کشاورزی شهرستان نکا خسارت وارد شده است.



دبیر ستاد مدیریت بحران نکا با اشاره به آبگرفتگی شدید منازل در نکا تصریح کرد : 15 واحد مسکونی در شهر و روستای بر اثر بارندگی شدید دچار آبگرفتگی شدند که خسارت یکصد و 50 میلیون تومان را محول شدند.



محمدیان بیان کرد: شدت بارندگی در بعد از ظهر روز گذشته به قدری بود که موجب سرازیر شدن آب های سطحی در مناطق شهری و روستایی شد و درادامه این سیلاب سبب آسیب به تاسیسات زیر بنایی ، راه ها و محورهای مواصلاتی بخش هزار جریب نکا شد.



وی با بیان اینکه خسارت وارد شده به بخش راه وترابری یکصد میلیون تومان بر آورد شده است، افزود: نیروهای امدادی و راهداری همچنان مشغول بازگشایی محورهای مسدود شده بخش هزارجریب نکا هستند.



دبیر ستاد مدیریت بحران نکا با اشاره به طغیان نکا رود اظهار کرد: خوشبختانه با کاهش بارندگی در شهرستان آب نکا رود در حال فروکش است و احتمال طغیان نکا رود به صفر رسیده و اهالی منطقه ترک محله که شامگاه گذشته منازل خود را ترک کرده بودند با عادی شدن وضعیت به منازلشان بازگشته اما حاشیه نشینان این رودخانه همچنان باید موارد ایمنی را توجه و رعایت نمایند.



وی متذکر شد: خوشبختانه در شهرستان نکا طی دو روز گذشته تاکنون هیچگونه قطعی آب ، برق ، گاز و تلفن گزارش نشده و همچنین هیچ گونه مشکلات تصادف خودرویی را در سطح جاده های شهرستان شاهد نبودیم.



محمدیان با بیان آمادگی کامل نیروهای امدادی در شهرستان ادامه داد: تمامی نیروهای امدادی و راهداری در مناطق آسیب دیده شهرستان مشغول فعالیت هستند تا مشکلاتی که برای تأسیسات زیر بنایی ، محورهای ارتباطی و بخش های کشاورزی ایجاد شده را حل کرده و به شرایط عادی بازگردانند.