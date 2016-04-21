سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر درباره فاسد شدن پرتقالهای تنظیم بازاری، با بیان اینکه در اسفندماه سال گذشته به دلیل کمبود بارندگی، حدود ۳ هفته موج گرما بر کشور حاکم شد، اظهارداشت: به همین دلیل بین ۳۰ تا ۶۰ درصد پرتقالهایی که در انبارهای سنتی ذخیره شده بود، از بین رفت.
وی با اشاره به اینکه انبارهای فوق مربوط به بخش خصوصی و انبارداران بوده است، گفت: پرتقالهای دولتی در سردخانهها ذخیره شده بود و چیزی از آنها در انبارهای مذکور نبود.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی اضافه کرد: پرتقالهای ذخیره شده در سردخانهها نیز ضایعاتی داشتهاند اما بیشترین حجم ضایعات مربوط به انبارهای سنتی است.
مهاجران در پاسخ به این پرسش که حجم این ضایعات چقدر بوده است؟ افزود: ما اطلاعی از این موضوع نداریم، چون در محل حضور نداشتهایم.
نظر شما