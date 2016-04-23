به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، فیلم «من قبل از تو» محصول آمریکا بر اساس رمان پرفروشی با همین نام درباره شکل گیری رابطه ای عاشقانه است.

لوییزا کلارک با بازی امیلیا کلارک، دختری است که به دنبال کار می گردد و هر شغلی را قبول می کند. وی می پذیرد در خانه ویلیام ترینِر، جوان ثروتمندی که به دلیل یک سانحه توانایی راه رفتن را از دست داده به عنوان مددکار مشغول به کار شود. لوییزا موفق می شود میل زندگی را به ویلیام بازگرداند. با گذشت زمان، رابطه ای عاشقانه بین لوییزا و ویلیام شکل می گیرد.

امیلیا کلارک درباره بازی در این فیلم می گوید: داستانی بس عاشقانه است که تصورش را نمی توانید بکنید. این فیلم زیبا و تلخ است. حسابی گریه آدم را در می آورد.

«من قبل از تو» چهارمین فیلم سینمایی است که امیلیا کلارک در آن بازی می کند. وی پیش از بازی در این فیلم، در بخش‌هایی از سریال تلویزیونی «بازی تاج و تخت» ایفای نقش کرده است. فیلم «من قبل از تو» هنگامی ساخته شد که عوامل این سریال تلویزیونی در استراحت به سر می بردند.

امیلیا کلارک درباره تجربه متفاوتش در این فیلم سینمایی می گوید: به دلیل وقفه در ساخت سریال، بخت با من یار بود. فیلم «من قبل از تو» درست در همان زمان ساخته شد. به عنوان بازیگر، تغییر نقش جذاب بود زیرا در این فیلم خیلی زیاد به نقش نزدیک بودم تا در سریال «بازی تاج و تخت».