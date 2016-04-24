برنامه تحول اداری بحث جدی دولت یازدهم است/ اصلاح نظام اداری

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین رفیع زاده عصر یکشنبه در اولین جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت خراسان شمالی اظهار کرد: ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری مهم برای مدیریت و بهبود عملکرد، محسوب می شود.

وی افزود: تشخیص به موقع نقاط ضعف و اصلاح آن در بهبود عملکرد، از مهم ترین ثمرات مدیریت و ارزیابی عملکرد است.

رفیع زاده افزود: سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در حوزه ارزیابی عملکرد اقدامات متفاوتی را بر اساس چندین گام انجام می دهد.

وی گفت: برخورداری از برنامه راهبردی و یا برنامه عملیاتی نخستین گامی است که تکلیف هر دستگاه اجرایی در آن مشخص می شود.

رفیع زاده اظهار کرد: باید این برنامه ها مورد ارزیابی قرار بگیرد و علت عدم تحقق آن آسیب شناسی شود تا مبنایی برای برنامه ریزی های بهتر باشد.

رفیع زاده گفت: یکی دیگر از مباحث اساسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص اصلاح نظام اداری است، که در دولت یازدهم برای نخستین بار در این راستا اقدام به برنامه ریزی سه ساله اصلاح نظام اداری کرده است.

وی افزود: برای اجرایی شدن اصلاح نظام اداری در برنامه سه ساله تکالیف دستگاه های اجرایی در سطح استان مشخص شده و بحث فعالیت تخصصی در حوزه شاخص اختصاصی مطرح شده است.

رفیع زاده اضافه کرد: همچنین اجرای نظام و فرایند اجرای بهینه برنامه ها تدوین شده و به عنوان گام دیگری در نظام عملکرد مدیریت مطرح شده است.

وی تصریح کرد: در بحث ارزیابی عملکرد امسال تغییرات مثبت و جدی صورت گرفته و ارزیابی دستگاه های اجرایی توسط ستاد دستگاه های اجرایی به عنوان ستاد اصلی و راهبری کننده برنامه دستگاه های اجرایی صورت می گیرد.

رفیع زاده تاکید کرد: امسال دستگاه های اجرایی برتر در حوزه ارزیابی عملکرد در قالب جشنواره شهید رجایی در استان، تقدیر خواهند شد.

وی گفت: یکی از اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید، تدوین تمام برنامه های اصلاح نظام اداری در قالب برنامه کمی و ابلاغ آن به وزرا است.

رییس امور فناوری مدیریتی و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: برنامه تحول اداری بحث جدی دولت است که به صورت جدی پیگیری می شود.

شناسایی ساختارهای مزاحم و موازی

استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: دستگاه های اجرایی برای معرفی سازمان خود دنبال مستند سازی و کلیشه سازی نباشند.

سید علی اکبر پرویزی افزود: همزمان با ارزیابی و شناسایی مشکلات باید نگاه به آینده نیز داشته باشیم تا سطح توانمندسازی دستگاه اجرایی فراهم شود.

وی تاکید کرد: باید بدون توجه به حاصل نتیجه ارزیابی توجه به اصلاح امور داشت و ساختارهای مزاحم و موازی را شناسایی و برای رفع آن تلاش کرد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار کرد: استانداری خراسان شمالی به دنبال افزایش نیرو به استان نیست اما معضلات و مشکلاتی نیز وجود دارد که باید رفع شود.

وی گفت: طبق قانون باید ١٠درصد نیروها در پست های سازمانی قرار دادی باشند، در حالیکه هم اکنون ٣۵درصد نیروها در پست های اجرایی استان قراردادی هستند.