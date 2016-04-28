با هنجارشکنان اجتماعی قاطعانه برخورد می شود

مسلم محمد یاران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هنجارشکنان اجتماعی که در اثر غفلت، اشتباه و تحریک در این مسیر قرار گرفته اند، مراقب رفتارهای خود باشند، چرا که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با هرگونه هنجارشکنی به طور قاطع برخورد خواهد کرد.

وی ضمن تاکید بر رعایت شئونات اسلامی و دینی در مراسمات شادی و عروسی‌ها، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان و دادستانی با استفاده کنندگان از مشروبات الکلی برخورد جدی و قاطع دارد.

محمد یاران با اشاره به ضرورت رعایت هنجارهای اخلاقی و دینی در جامعه افزود: این هنجارها اگر شکل قانونی نیز به خود نگرفته باشند اما رعایت و توجه به آن‌ها، ضرورت دارد.

وی گفت: تمام کسانی که به دلیل اشتباه یا غفلت مرتکب هنجار شکنی می‌شوند باید توجه داشته باشند که رعایت حقوق دیگران الزامی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد تصریح کرد: دادستانی مرکز استان با همکاری مردم و نیروی انتظامی با هنجارشکنان اجتماعی، جرایمی از قبیل مزاحمت برای نوامیس مردم، قدرت نمایی در سطح شهر، استفاده از مشروبات الکلی و ... برخورد می‌کند.

وی همچنین رعایت شئونات اسلامی و دینی در مراسمات شادی و عروسی‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در مراسمات شادی و عروسی‌ها شعائر مذهبی رعایت شود و از آلات لهو و لعب، استفاده از مشروبات الکلی و ... به شدت پرهیز شود.

یاران اظهار کرد: در حال حاضر نزاع‌های دسته جمعی و فردی در روستاها نگرانی‌هایی ایجاد کرده است که باید تدبیرات خوبی در این زمینه اندیشیده شود چراکه برای جلوگیری و کاهش نزاع‌های دسته جمعی و فردی باید آستانه تحمل مردم افزایش یابد.