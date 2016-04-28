هر اقدام تروریستی، پاسخ سخت و پشیمان کننده دریافت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در همایش فرماندهان عملیاتی قرارگاه های حمزه سیدالشهداء (ع) و نجف اشرف که با حضور فرماندهان یگان های نیروی زمینی سپاه ، انتظامی و مرزبانی ناجا و اداره کل اطلاعات شمالغرب و غرب کشوردر ارومیه برگزار شد ،اظهار داشت: تامین امنیت در منطقه شمالغرب و غرب کشور، استانهای آذربایجان غربی ، کردستان و کرمانشاه، مدیون مجاهدت ها و ایثارگری های کلیه ی نیروهای رزمنده بویژه دلاورمردان قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) و نجف اشرف می باشد.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای آمادگی های لازم برای رویارویی با تهدیدات و خطرات ناشی از وضعیت منطقه افزود: اوضاع سیاسی ـ امنیتی کشورهای پیرامونی و بحرانهای ایجاد شده در این کشورها می طلبد که ما آمادگی های همه جانبه ی خود را توسعه و افزایش دهیم و لذا تردیدی نیست که این آمادگی ها عامل اصلی بازدارندگی می باشد.
سردار پاکپور تصریح کرد: ما به حمد الله این آمادگی را داریم که به هر نوع اقدام وحرکت تروریستی ضد انقلاب پاسخ سخت و پشیمان کننده دهیم و تروریست ها در هرمحل و نقطه ای که باشند این حق را برای خود قائل هستیم که آنها را مورد هجوم قرار داده و نابود کنیم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه اظهار داشت: سعودی ها تلاش می کنند با استفاده از عناصر ضد انقلاب و شرور و سازماندهی آنها در آن سوی مرز نسبت به برهم زدن امنیت کشور اقدام نماید که تلاشهای آنها تاکنون راه به جایی نبرده و انشاء الله با آمادگی و تلاشی که رزمندگان ما دارند همه نقشه های آن ها نقش بر آب خواهد شد.
وی با اشاره به این که دشمنان ایران اسلامی درصدد هستند تا بین شیعیان و برادران اهل سنت در منطقه تفرقه ایجاد کنند گفت: ایجاد تقرفه و چند دستگی نقشه شوم دشمنان ایران اسلامی در دوره های مختلف بوده است که البته با شکست روبرو بوده اند.
سردار پاکپور وجود آرامش و امنیت پایدار در منطقه را حاصل وفاق ملی، همدلی و انسجام درونی ایران اسلامی دانست و افزود: انگیزه و روحیه شهادت طلبی و ایثارگری در رزمندگان اسلام در مرزهای جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از عوامل پایداری امنیت در منطقه است.
وی در پایان بالابردن انگیزه و معنویت در نیروها و حفظ آمادگی های رزمی در کلیه سطوح همراه با کنترل مرزها را امری مهم و حیاتی قلمداد و خاطر نشان کرد: نیروهای نظامی و انتظامی ما باید با اشراف اطلاعاتی و امنیتی بیش از پیش، استمرار آموزش ها و تمرینات نظامی را یکی از اصول مهم موفقیت در میادین مختلف به شمار آورند.
در این مراسم همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد رضایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه پیرامون نقش روحیه جهادی و معنویت در آمادگیهای نیروهای رزمی و عملیاتی برای مقابله با تهدیدات و اجرای موفق ماموریتهای محوله سخنانی را بیان کرد.
گفتنی است در این مراسم از خانواده معظم شهدا تجلیل بعمل آمد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت:به هر نوع حرکت تروریستی ضد انقلاب پاسخ سخت و پشیمان کننده داده و تروریست ها در هر نقطه ای که باشند این حق را برای خود قائل هستیم که آنها را مورد هجوم قرار دهیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در همایش فرماندهان عملیاتی قرارگاه های حمزه سیدالشهداء (ع) و نجف اشرف که با حضور فرماندهان یگان های نیروی زمینی سپاه ، انتظامی و مرزبانی ناجا و اداره کل اطلاعات شمالغرب و غرب کشوردر ارومیه برگزار شد ،اظهار داشت: تامین امنیت در منطقه شمالغرب و غرب کشور، استانهای آذربایجان غربی ، کردستان و کرمانشاه، مدیون مجاهدت ها و ایثارگری های کلیه ی نیروهای رزمنده بویژه دلاورمردان قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) و نجف اشرف می باشد.
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