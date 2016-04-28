هر اقدام تروریستی، پاسخ سخت و پشیمان کننده دریافت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در همایش فرماندهان عملیاتی قرارگاه های حمزه سیدالشهداء (ع) و نجف اشرف که با حضور فرماندهان یگان های نیروی زمینی سپاه ، انتظامی و مرزبانی ناجا و اداره کل اطلاعات شمالغرب و غرب کشوردر ارومیه برگزار شد ،اظهار داشت: تامین امنیت در منطقه شمالغرب و غرب کشور، استانهای آذربایجان غربی ، کردستان و کرمانشاه، مدیون مجاهدت ها و ایثارگری های کلیه ی نیروهای رزمنده بویژه دلاورمردان قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) و نجف اشرف می باشد.



وی با اشاره به اهمیت ارتقای آمادگی های لازم برای رویارویی با تهدیدات و خطرات ناشی از وضعیت منطقه افزود: اوضاع سیاسی ـ امنیتی کشورهای پیرامونی و بحرانهای ایجاد شده در این کشورها می طلبد که ما آمادگی های همه جانبه ی خود را توسعه و افزایش دهیم و لذا تردیدی نیست که این آمادگی ها عامل اصلی بازدارندگی می باشد.

سردار پاکپور تصریح کرد: ما به حمد الله این آمادگی را داریم که به هر نوع اقدام وحرکت تروریستی ضد انقلاب پاسخ سخت و پشیمان کننده دهیم و تروریست ها در هرمحل و نقطه ای که باشند این حق را برای خود قائل هستیم که آنها را مورد هجوم قرار داده و نابود کنیم.



فرمانده نیروی زمینی سپاه در ادامه اظهار داشت: سعودی ها تلاش می کنند با استفاده از عناصر ضد انقلاب و شرور و سازماندهی آنها در آن سوی مرز نسبت به برهم زدن امنیت کشور اقدام نماید که تلاشهای آنها تاکنون راه به جایی نبرده و انشاء الله با آمادگی و تلاشی که رزمندگان ما دارند همه نقشه های آن ها نقش بر آب خواهد شد.



وی با اشاره به این که دشمنان ایران اسلامی درصدد هستند تا بین شیعیان و برادران اهل سنت در منطقه تفرقه ایجاد کنند گفت: ایجاد تقرفه و چند دستگی نقشه شوم دشمنان ایران اسلامی در دوره های مختلف بوده است که البته با شکست روبرو بوده اند.



سردار پاکپور وجود آرامش و امنیت پایدار در منطقه را حاصل وفاق ملی، همدلی و انسجام درونی ایران اسلامی دانست و افزود: انگیزه و روحیه شهادت طلبی و ایثارگری در رزمندگان اسلام در مرزهای جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از عوامل پایداری امنیت در منطقه است.



وی در پایان بالابردن انگیزه و معنویت در نیروها و حفظ آمادگی های رزمی در کلیه سطوح همراه با کنترل مرزها را امری مهم و حیاتی قلمداد و خاطر نشان کرد: نیروهای نظامی و انتظامی ما باید با اشراف اطلاعاتی و امنیتی بیش از پیش، استمرار آموزش ها و تمرینات نظامی را یکی از اصول مهم موفقیت در میادین مختلف به شمار آورند.



در این مراسم همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد رضایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه پیرامون نقش روحیه جهادی و معنویت در آمادگیهای نیروهای رزمی و عملیاتی برای مقابله با تهدیدات و اجرای موفق ماموریتهای محوله سخنانی را بیان کرد.



گفتنی است در این مراسم از خانواده معظم شهدا تجلیل بعمل آمد.