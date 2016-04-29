شکست دومین آزمایش موشکی کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، مقامات کره جنوبی اعلام کردند که کره شمالی در پرتاب آزمایشی یک موشک بالستیک میان برد ناموفق بوده است.

وزارت دفاع کره جنوبی در بیانیه خود اعلام کرد که این موشک که صبح دیروز، پنجشنبه ۲۸ آوریل پرتاب شده بود تنها چند ثانیه بعد منفجر شد.

یکی از مقامات وزارت دفاع کره جنوبی به خبرگزاری رویترز گفته است که این دومین آزمایش از نوع خود در یک ماه اخیر بوده است.

این مقام کره جنوبی همچنین گفته است که پرتاب آزمایشی ساعت ۶:۴۰ صبح به وقت محلی از شهر وون‌سان در سواحل شرقی کره شمالی صورت گرفته و به نظر می‌رسد که از موشک مدل مودوسان استفاده شده که احتمالا ۳۰۰۰ کیلومتر برد داشته است.

کره شمالی اخیرا چندین بار در این جزیره دور افتاده دست به آزمایش های موشکی و هسته‌ای زده است. این آزمایش‌ها به مناسبت‌های مختلف انجام می‌شود و پرتاب‎های اخیر تا قبل از برگزاری اجلاس بزرگ حزب حاکم کارگر در ششم ماه می صورت گرفته است.

گفته می‌شود که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی مایل است تا پیش از برگزاری این اجلاس نشان دهد که به فعالیت‌ تسلیحاتی شدت و سرعت بخشیده است.

آزمایشی مشابه به مناسبت سالگرد تولد کیم ایل سونگ، پدر بزرگ رهبر کنونی و بنیانگذار نظام کمونیستی کره شمالی در ۱۵ آوریل انجام شد، اما آن موشک نیز لحظاتی بعد در هوا منفجر شد و وزارت دفاع آمریکا آن را شکستی سنگین توصیف کرد.

کره شمالی انجام آزمایش در روز پنجشنبه و ناکامی آن را تایید نکرده است اما منابع کره‌جنوبی می‌گویند که برنامه پرتاب موشک از قبل برنامه ریزی شده بود زیرا در اوایل ماه جاری دو فروند موشک موسودان سوار بر کامیون در شهر وون سان مستقر شد. ماهواره‌های آمریکایی نیز تصاویری از وقوع این انفجار را ثبت کرده اند.

پرتاب روز پنجشنبه،‌ چهارمین آزمایش موشکی کره شمالی از آغاز سال ۲۰۱۶ تاکنون بود و با آنکه با شکست مواجه شد باز هم نشان دهنده اراده راسخ رهبر جوان کره شمالی برای پیشرفت در این زمینه است.

به گفته تحلیلگران انجام آزمایش پنجم همزمان با آغاز برگزاری اجلاس دور از انتظار نخواهد بود.