به گزارش خبرنگار مهر، غرفه اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در دومین جشنواره گردشگری کودک برپا شده و با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و خلاقانه، پذیرای کودکان و خانواده‌ها است.

در این غرفه، برنامه‌های نقاشی و قصه‌گویی برای کودکان اجرا می‌شود و در کنار این فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و خدمات کتابخانه‌های عمومی استان نیز به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد.

اجرای این برنامه‌ها با هدف ایجاد تجربه‌ای شیرین و ماندگار برای کودکان و آشنایی آنان با کتاب، قصه و فعالیت‌های خلاقانه انجام می‌شود و تلاش شده است فضای غرفه متناسب با حال‌وهوای کودکانه جشنواره باشد.

حضور کتابخانه‌های عمومی در این رویداد، فرصتی برای ایجاد پیوند میان کتاب، قصه، هنر و گردشگری کودک فراهم کرده و ظرفیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی را در فضایی شاد و کودکانه به خانواده‌ها معرفی می‌کند.

دومین جشنواره گردشگری کودک در روزهای ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در تکیه معاون‌الملک کرمانشاه برگزار می‌شود و غرفه اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان از ساعت ۹ تا ۱۴ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

ورود به این جشنواره برای عموم آزاد است و کودکان و خانواده‌ها می‌توانند با حضور در محل برگزاری، از برنامه‌های فرهنگی و خلاقانه غرفه کتابخانه‌های عمومی استفاده کنند.