به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر جمعه در حاشیه بازدید استاندار لرستان از شعبه اخذ رای مصلای شهرستان بروجرد در سخنانی با اشاره به انجام همه تمیهدات لازم برای تامین امنیت انتخابات در لرستان اظهار داشت: در این راستا نیروی انتظامی با قانون شکنان انتخابات برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در سه حوزه انتخابیه ای که مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در آن در حال برگزاری است تمهیدات لازم و کامل امنیتی اندیشیده شده است عنوان کرد: خوشبختانه کار تبلیغات انتخاباتی در این دوره از انتخابات به خوبی انجام شد و هیچ گونه اتفاق خاص انتظامی و امنیتی در استان نداشتیم.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امکانات بیشتری نسبت به دور نخست پیش بینی شده است عنوان کرد: تعداد نفرات نیروی انتظامی در شعب اخذ رای نسبت به دور قبلی افزایش یافته است.

سردار قنبری با اشاره به فعالیت گشت های نظارتی و کمکی نیروی انتظامی در سطح حوزه های انتخابیه استان بیان داشت: همچنین ما از طرفیت گشت های ظربتی در این دور از انتخابات استفاده کرده ایم.

وی با اشاره به برنامه های ریزی نیروی انتظامی بعد از برگزاری انتخابات در حوزه های انتخابیه تصریح کرد: اگر اشخاصی بخواهند استفاده سوء از فضای امنیتی حاکم بر انتخابات داشته و اقدام به قانون شکنی کنند نیروی انتظامی در اسرع وقت با آنها برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی لرستان هشدار داد: اگر کسی بخواهد کوچکترین اقدامی انجام داده و قانون شکنی در امر انتخابات داشته باشد با چشم باز، اشراف کامل و توان بالا بالافاصله قانون را در مورد آن اجرا خواهیم کرد.