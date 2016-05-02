به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم درخواست اخذ مجوز اساسنامه پیشنهادی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی رئیس کمیسیون امور زیربنایی مطرح شد.
این درخواست در گذشته از سوی کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شده بود که برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای امور زیربنایی و تلفیق آمده بود.
کمیسیون امور زیربنایی در اساسنامه این سازمان تغییراتی ایجاد کرده بود از جمله اینکه این کمیسیون در نظر داشت قائم مقام شهردار ریاست شورای این سازمان را به عهده بگیرد تا این سازمان بتواند با تمام معاونتها ارتباط کاری برقرار کند.
مصطفی سعادتطلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم درباره این موضوع اظهار کرد: برخی سازمانها تخصصی هستند و کمترین تداخل را به بقیه قسمتهای شهرداری دارند که آتشنشانی از این جمله است.
موضوع آی تی در تمام بدنه شهرداری کاربرد دارد
وی افزود: ولی برخی سازمانها برای ایفای مأموریت خود تداخل کاری با دیگر بخشها دارند که سازمان فناوری اطلاعات اینگونه است.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم گفت: موضوع آی تی در تمام بدنه شهرداری کاربرد دارد و اگر زیر مجموعه یک معاونت قرار بگیرد مشکلاتی برای او پیش میآید.
وی افزود: پیشنهاد دادیم قائم مقام شهردار رئیس هیئت مدیره باشد که بتواند با تمام بخشها ارتباط برقرار کند.
سعادت طلب در ادامه از اضافه شدن یک بند به اهداف سازمان در اساسنامه هم خبر داد. بندی که این سازمان را مکلف میکند به موضوعات اساسی موجود در شهرداری بپردازد.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه تشکیل سازمان فناوری اطلاعات میتواند کار خوبی باشد ولی باید مسائلی را در آن در نظر گرفت گفت: یکی از بحثها این است که نیروهای این مجموعه قرار است از کجا تأمین شود.
وی با طرح این سئوال که آیا برای این سازمان نقش ستادی کار دیده شده و مجموعه متناظر در شهرداری داریم؟ افزود: که البته اگر نباشد بهتر است چرا که این مجموعه با هویت مستقل و کارکردهای مشخص تشکیل شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه آییننامه مالی معاملاتی موجب چالاکی سازمانها میشود گفت: در شهرداری قم فقط یکی دو سازمان این آییننامه را دارند و بقیه در معاملات از شهرداری پیروی میکنند. این موضوع موجب شده که چابکی که مد نظر ما در سازمانها بود اتفاق نیفتند.
سازمان فناوری اطلاعات از بیرون هم میتواند پروژه بگیرد
شهردار قم در این جلسه در واکنش به تغییرات کمیسیون امور زیربنایی در اساسنامه این سازمان عنوان کرد: تمام اساسنامههایی که در سازمان فناوری اطلاعات در شهرداریهای کشور وجود دارد این سازمان را زیر مجموعه معاونت برنامهریزی گذاشته است.
سید مرتضی سقائیاننژاد ابراز داشت: از نظر تیپ این اساسنامه باید هماهنگ با دیگر سازمانها در کشور باشد مگر اینکه تبدیل به معاونت شود که ما به دلیل محدودیت تعداد معاونان امکان این کار را نداریم.
وی با اشاره پیشنهاد کمیسیون برای دادن ریاست شورای سازمان به قائم مقام شهردار قم، گفت: قائم مقام در شهرداری پست نیست. با توافق به صورت ویژه در بخشی قسمتها کار انجام میدهد اما در چارت سازمانی اصلاً چنین پستی وجود ندارد.
شهردار قم با اشاره به اینکه وزارت کشور در نهایت این اساسنامه را بررسی میکند، افزود: سازمان شهرداریها این موضوعات را مد نظر قرار خواهد داد و ما هم باید در نظر بگیریم.
وی ابراز داشت: ماده ۸۴ برای این به وجود آمده که بتواند سازمانی را تشکیل دهیم اما با قانون تجارت مدیریت کنیم. چون آییننامه مالی اداری تنظیم نشده این مشکل در همه سازمانها وجود دارد که اگر در آینده برنامه مالی اداری را ساماندهی کنیم این مشکل حل خواهد شد.
سقائیاننژاد با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات در امور مربوط به شهرداری گفت: بسیاری از کارهای داخلی شهرداری به صورت کارگذاری به این سازمان واگذار میشود که از این طریق میتواند خودش را اداره کند.
شهردار قم اظهار کرد، این سازمان از بیرون هم میتواند پروژه بگیرد که اگر توانست درآمد داشته باشد میتواند نیرو هم بگیرد.
اگر نیروی انسانی متخصص نداشتیم استخدام میکنیم
محسن رنجبر، معاون برنامهریزی شهردار قم در پاسخ به پرسش بختیاری ابراز داشت: برای تأمین نیروی این سازمان نیروهایی که در حال حاضر در شهرداری در واحد مدیریت مستقر هستند را به این سازمان میفرستیم و واحد متناظری در شهرداری نخواهیم داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه وظایفی برای این سازمان در نظر گرفته شده اگر نیروی انسانی متخصص متناسب با این سازمان داشته باشیم به کارگیری خواهیم کرد و اگر نباشد با نظر شورای سازمان استخدام خواهد شد.
سعادت طلب در ادامه این جلسه با تأکید بر نظر کمیسیون مبنی بر به کارگیری معاونهای دیگر شهردار در شورای این سازمان گفت: نگرانی که ما داشتیم این است که اگر در یک حوزه باشد دیگر حوزهها را کمتر کمک خواهد کرد.
وی افزود: هیئت مدیره سه نفره دیده شده که بهتر است پنج نفره باشد که دو معاون مالی اقتصادی و شهرسازی را میشود به این مجموعه اضافه شود.
وحید شایسته نیک، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه توسعه شهرها معمولاً به طور کامل اتفاق افتاده و در این شرایط ساخت و ساز اهمیتش کم شده و مدیریت شهر اهمیت پیدا میکند گفت: حوزه شهرسازی و حوزه ترافیک بسیار نیاز به مسئله هوشمندسازی دارند که مدیران مربوط به این دو حوزه باید در هیئت مدیره حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: ترافیک در شهر قم مقوله بسیار مهمی است و شهری که میخواهد سیستم هوشمند کنترل ترافیک یا همان آی تی اس را اجرا کند نیاز به پیوند با سازمان فناوری اطلاعات دارد.
در نهایت این طرح تصویب شد.
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