یادداشت تفاهم همکاری علمی و دانشگاهی با کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و «یون بیونک سه» وزیر امور خارجه جمهوری كره، یادداشت های تفاهم همكاری در زمینه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «آموزش عالی» به امضا رساندند.

مراسم امضای این دو یادداشت تفاهم در حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی و «پارک گئون هی» رؤسای جمهور ایران و کره جنوبی و مقامات عالی رتبه دو کشور برگزار شد.

برگزاری سمینارها و كارگاه های علمی و فناوری مشترک، هدایت پروژه های تحقیقاتی مشترک در زمینه های مرتبط، تبادل نیروی انسانی در جریان برنامه های آموزشی، ایجاد ارتباط مستقیم میان موسسات تحقیقاتی، آموزشی و پارک های علم و فناوری و تبادل دانش و تجربیات از جمله موارد توافق شده در یادداشت تفاهم همكاری در زمینه های علوم، تحقیقات و فناوری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت علوم، ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری كره است.

دومین یادداشت تفاهم همكاری بین وزارت علوم كشورمان و وزارت آموزش جمهوری كره در زمینه آموزش عالی، نیز ایجاد انگیزه در افزایش همكاری ها در تبادل اطلاعات، سیستم های آموزشی و برنامه ها، افزایش حضور و مشاركت در برگزاری كنفرانس ها، سمپوزیوم ها و كارگاه های مستقل و مشترک، افزایش تبادل كتاب و نشریات در زمینه ‌های آموزشی، تبادل استادان، متخصصان، كاركنان و اعضای هیات علمی بین دو كشور را شامل می شود.

گفتنی است مراسم امضای ۱۹ یادداشت تفاهم و سند همكاری، با حضور رییس جمهور كره كه به همراه هیات بزرگ سیاسی و اقتصادی به ایران سفر كرده است، در محل مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار شد.