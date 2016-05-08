اختلاف عمیق فرانسه و آلمان بر سر اعطای معافیت مالی به یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «میشل ساپین» وزیر دارایی فرانسه با اعطای معافیت از بازپرداخت بدهی به یونان موافق است چون وی بر این باور است که تنها تحت این شرایط دولت یونان قادر خواهد بود پارلمان این کشور را به تصویب برنامه ریاضت اقتصادی وادار نماید.

«ولفگانگ شاوبل» وزیر دارایی آلمان از آتن می خواهد که نخستین گزارش تحلیلی از سومین برنامه کمک مالی به یونان را ارائه نماید؛‌ گزارشی که قرار بود در اکتبر ۲۰۱۵ ارائه گردد و اینکه یونان تا پیش از تصمیم گیری کشورهای حوزه یورو در خصوص کاستن از حجم بدهی های این کشور، تدابیر ریاضت اقتصادی بیشتری را اتخاذ نماید.

مجله آلمانی اشپیگل گزارش داد که موضع وزیر دارایی فرانسه از حمایت قوی وزیر دارایی پرتقال برخوردار است، اما از سوی دیگر وزرای دارایی فنلاند و اتریش از موضع وزیر دارایی آلمان حمایت می کنند.

گفتنی است که در آگوست ۲۰۱۵ و در بحبوحه خطر خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا، دولت این کشور و اتحادیه اروپا بر سر سومین برنامه نجات مالی به ارزشی بالغ بر ۸۶ میلیارد یورو (معادل ۹۸ میلیارد دلار) با یکدیگر به توافق رسیدند. این برنامه در واقع یک کمک مالی به یونان تا سال ۲۰۱۸ است.