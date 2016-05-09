«آرام می گیریم» در تهران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود صباح مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما با بیان اینکه سریال «آرام می گیریم» در هفته اول اردیبهشت جلوی دوربین رفت، بیان کرد: این اثر مجموعه ای پر بازیگر است که در لوکیشن های مختلفی چون تهران، خوزستان، ساوه و مناطقی در شرق و جنوب شرق کشور، تصویربرداری می شود.

صباح با بیان اینکه این سریال برای پخش در نیمه دوم سال ۹۵ تولید می شود، در زمینه این ملودرام خانوادگی توضیح داد: این سریال به روابط، تفاوت ها و تعامل های بین نسلی، گذشت و نوع دوستی و از طرفی زیاده خواهی در بستر قصه ای با محوریت تمام اعضای یک خانواده می پردازد. خانواده ای که تنها در سایه همدلی و همگرایی اعضای آن است است که آرامش و امنیت از دست رفته، دگر باره باز برمی گردد...

روح الله سهرابی کارگردانی و فرهاد گلی تهیه کنندگی این مجموعه را بر عهده دارند. سید مرتضی مصطفوی به همراه روح الله سهرابی، نویسنده فیلمنامه اولیه اند که توسط فریدون فرهودی و فروغ فروهیده، بازنویسی نهایی شده است.

«آرام می گیریم» محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو با مشارکت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است و از بازیگران این مجموعه می توان به آتیلا پسیانی، کامران تفتی، لعیا زنگنه، ثریا قاسمی، آشا محرابی، هوشنگ توکلی، نگار عابدی، علی اوسیوند، میرطاهر مظلومی، حمید هدایتی، مونا فرجاد، مهدی سلوکی، نسرین نکیسا و .... اشاره کرد.

دیگر عوامل این سریال عبارتند از: مشاور کارگردان و بازیگردان: محمدرضا فاضلی، مدیر تصویربرداری: محمد ناصری، مدیر تولید: ایرج طایفه غلامی، طراح گریم: زهره سیه پوش، مدیر صدابرداری: امیر عاشق حسینی، طراح صحنه و لباس: رضا درگزی، آهنگساز: محمد محمدعلی، تدوین: موحد شادرو و نوید توحیدی.