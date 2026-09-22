به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح سهشنبه در چهارمین جلسه راهبری میز خانواده در اصفهان اظهار کرد: میز خانواده به تدریج جایگاه خود را پیدا کرده و با رصد مسائل و چالشهای جامعه و استان، در مسیر اتخاذ تصمیمهای مؤثر در حوزه خانواده حرکت میکند.
وی افزود: یکی از تصمیمات این جلسه، برنامهریزی برای برگزاری هفته خانواده در استان اصفهان است که در چارچوب آن باید نقش و وظایف دستگاههای مختلف اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و رسانهای مشخص شود.
استاندار اصفهان تأکید کرد: این هفته نباید صرفاً به عنوان یک مناسبت تقویمی و مجموعهای از برنامههای نمادین برگزار شود، بلکه لازم است برنامههایی کاربردی و اثرگذار برای تقویت و تحکیم خانواده در آن پیشبینی شود.
هفته خانواده باید به آغاز پروژههای عملی تبدیل شود
ایوب درویشی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن این رویداد اظهار کرد: برنامه خانواده نباید صرفاً در قالب یک رویداد فرهنگی، رسانهای یا تبلیغاتی برگزار شود، بلکه باید آغازگر مجموعهای از اقدامات و پروژههای خانوادهمحور در استان باشد.
وی افزود: هدف این است که موضوع خانواده دوباره در کانون توجه مردم و دستگاههای اجرایی قرار گیرد و برگزاری این رویداد زمینهای برای آغاز پروژهها و اقدامات عملی فراهم کند؛ بنابراین قرار نیست همه برنامهها در همان هفته به پایان برسد.
درویشی ادامه داد: دستگاههای مختلف باید متناسب با مأموریت خود در این طرح مشارکت کنند؛ برای نمونه ادارهکل ورزش و جوانان میتواند برنامههایی با محوریت ورزش، خانه و خانواده طراحی کند و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ظرفیت هنرمندان، فیلمسازان و فعالان فرهنگی را برای تولید آثار با موضوع خانواده به کار گیرد.
معاون استاندار اصفهان اضافه کرد: دستگاههای حوزه سلامت و بهزیستی نیز میتوانند در این رویداد حضور داشته باشند و برنامههایی از جمله غربالگری و ارائه خدمات مرتبط با سلامت خانواده را دنبال کنند تا اقدامات طراحیشده پس از پایان هفته خانواده نیز استمرار داشته باشد.
تشکیل کمیته اجرایی برای برگزاری هفته خانواده
وی با بیان اینکه برنامههای این رویداد باید قابلیت تداوم داشته باشند، تصریح کرد: اقدامات و پروژههایی که دستگاهها برای هفته خانواده طراحی میکنند، نباید با پایان این رویداد متوقف شود، بلکه این برنامه باید نقطه شروع فعالیتهای مستمر خانوادهمحور در استان باشد.
درویشی پیشنهاد تشکیل یک کمیته اجرایی و هماهنگکننده را مطرح کرد و گفت: با توجه به وجود اداره امور خانواده در ساختار استانداری، امور بانوان و خانواده میتواند محور تشکیل این کمیته باشد و دستگاههای مرتبط نیز در آن حضور داشته باشند.
وی افزود: این کمیته باید کوچک، چابک و اجرایی باشد و وظیفه آن هماهنگی، پشتیبانی و تصمیمگیری درباره برنامههای رویداد و پروژههای خانوادهمحور باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت برگزاری بخش اصلی رویداد در شهر اصفهان، شهرداری میتواند به عنوان یکی از مجموعههای اصلی اجرایی وارد این طرح شود و سایر دستگاهها نیز متناسب با مأموریت و ظرفیت خود مسئولیت اجرای برنامهها را بر عهده بگیرند.
خانواده هوشمند در دستور کار میز خانواده
جمالینژاد همچنین از بررسی موضوع خانواده هوشمند در چهارمین جلسه میز خانواده خبر داد و گفت: این موضوع با پیوند میان میز خانواده و میز هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است و میتواند زمینه استفاده هدفمند از فناوریهای نوین در خدمت خانواده را فراهم کند.
وی همچنین از برنامهریزی برای انتشار یک نشریه تخصصی در حوزه خانواده خبر داد و افزود: این نشریه میتواند در آغاز مسیر، محتوای تخصصی و ارزشمندی را در اختیار علاقهمندان و فعالان این حوزه قرار دهد و علاوه بر نسخه چاپی، به صورت الکترونیکی نیز منتشر شود.
استاندار اصفهان با اشاره به روند پیگیری مصوبات میز خانواده گفت: قرار است جلسات این میز به صورت دورهای در دستگاههای مختلف برگزار شود و هر مجموعه ضمن ارائه گزارش عملکرد، برنامهها و اقدامات خود در حوزه خانواده را تشریح کند.
وی افزود: چهارمین جلسه میز خانواده در صداوسیما برگزار شد و در ادامه این روند، دستگاههای دیگری از جمله سازمان تبلیغات اسلامی نیز در جلسات آینده مشارکت خواهند داشت.
جمالینژاد با تأکید بر اینکه تقویت خانواده نیازمند همکاری مجموعههای مختلف است، اظهار کرد: خانواده امروز با مسائل و چالشهای متعددی روبهرو است و مواجهه با این مسائل به هماهنگی میان دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای نیاز دارد.
وی نقش رسانهها و فضای مجازی را در شکلدهی به نگرشهای اجتماعی مهم دانست و گفت: محتوای رسانهای و شبکههای اجتماعی میتواند بر نگرش و مناسبات خانواده اثرگذار باشد و باید با برنامهریزی مناسب از این ظرفیت در مسیر تقویت خانواده استفاده شود.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: آسیب دیدن خانواده میتواند پیامدهای خود را در حوزههای مختلف اجتماعی نشان دهد و به همین دلیل، میز خانواده با جدیت به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مصوبات آن نیز به صورت مستمر پیگیری میشود.
برنامههای خانواده محور حمایت شود
رضا اسماعیلی، رئیس میز خانواده استانداری اصفهان نیز در ادامه اظهار کرد: از نخستین جلسه این شورا، بر پیوند خانواده و حاکمیت و استفاده از ظرفیتهای علمی و اجتماعی برای سیاستگذاری تأکید شده و یکی از رویکردهای اصلی، تبدیل نظریهها و دیدگاهها به اقدامات عملی و قابل لمس بوده است.
وی با اشاره به مصوبات جلسات پیشین میز خانواده افزود: تدوین نظام مسائل خانواده در استان اصفهان با همکاری ادارهکل بهزیستی از جمله اقدامات انجامشده است و در این طرح، مسائل خانواده شناسایی و درخت مسائل شامل ریشهها، مسائل اصلی و ابعاد مختلف آن مورد بررسی و اولویتبندی قرار گرفته است.
رئیس میز خانواده استانداری اصفهان ادامه داد: تسهیل صدور مجوز فعالیت سازمانهای مردمنهاد، استفاده از ظرفیت فضاها و سالنهای دستگاههای دولتی برای انجمنها، مراکز مشاوره و تشکلهای مردمی و همچنین پیگیری مطالعات مرتبط با طرح کنترل طلاق از دیگر موضوعات مطرحشده در جلسات راهبری میز خانواده بوده است.
اسماعیلی با اشاره به ضرورت حمایت از برنامههای خانوادهمحور تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، بازنگری در تخفیفها و حمایتهای مرتبط با اجرای برنامههای خانوادهمحور ضروری است و ابلاغ مجدد این موضوع میتواند زمینه مشارکت بیشتر خانوادهها، بهویژه در برنامههای مرتبط با فرزندآوری، را فراهم کند.
وی همچنین به ضرورت تکمیل و انتشار کتاب «خانواده در زمان جنگ؛ افزایش دانش، بینش و مهارتهای تابآوری» اشاره کرد و گفت: این اثر با هدف ارتقای تابآوری خانوادهها پیشبینی شده و چاپ آن در یکهزار نسخه از موضوعاتی است که نیازمند تعیین تکلیف و پیگیری است.
رئیس میز خانواده استانداری اصفهان از استقرار اولیه دبیرخانه این میز در اصفهان خبر داد و افزود: با هماهنگی معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، دبیرخانه با تلاش همکاران مستقر شده است، هرچند برای تجهیز و توسعه امکانات آن همچنان نیاز به تأمین تجهیزات و زیرساختهای لازم وجود دارد.
اسماعیلی یکی دیگر از موضوعات مهم را بازنگری سیاستهای اداری و استخدامی با هدف حمایت از زوجهای جوان عنوان کرد و گفت: در مواردی که زوجین در ابتدای زندگی مشترک در دو محل متفاوت مشغول به کار هستند، ضرورت دارد سیاستهای موجود مورد بازبینی قرار گیرد تا زمینه پایداری خانوادهها تقویت شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تشکیل کارگروههای تخصصی و بازنگری سند راهبری خانواده اظهار کرد: سند راهبری خانواده ویرایش و ارائه شده و کارگروههای تخصصی نیز شکل گرفتهاند که از جمله آنها میتوان به کارگروه تکریم خانواده اشاره کرد.
اسماعیلی تأکید کرد: یکی از محورهای مورد تأکید در جلسات راهبری، حرکت از فرآیندگرایی به سمت نتیجهگرایی است؛ به این معنا که فعالیتهای میز خانواده باید در نهایت به نتایج قابل اندازهگیری و اثرات ملموس در زندگی خانوادهها منجر شود.
رئیس میز خانواده استانداری اصفهان همچنین از پیگیری نهادینهسازی میز خانواده در استان خبر داد و افزود: برای تحقق این هدف، ارتباط و همکاری با ظرفیتهای موجود در حوزههای مختلف از جمله هوش مصنوعی، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، مؤسسات صنعتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اجرای طرح «داشبورد مدیریت خانواده» نیز از دیگر اقدامات در حال پیگیری است که میتواند با استفاده از دادهها و ظرفیتهای هوش مصنوعی، امکان مدیریت و رصد بهتر فعالیتهای مرتبط با خانواده در دستگاههای دولتی، سازمانهای مردمنهاد و سایر مجموعههای فعال این حوزه را فراهم کند.
اسماعیلی با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاههای استان گفت: با شماری از دانشگاهها و استادان حوزههای مشاوره، روانشناسی، جامعهشناسی، حقوق خانواده و مطالعات زنان ارتباط برقرار شده و ظرفیت مناسبی برای بهرهگیری از توان علمی آنان در سیاستگذاری و برنامهریزی خانوادهمحور وجود دارد.
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