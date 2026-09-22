به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین در نخستین برنامه سفر خود به هرمزگان با نخبگان استان دیدار و درباره مسائل، ظرفیتها و فرصتهای توسعه علمی و فناورانه هرمزگان گفتوگو خواهد کرد.
بازدید از پارک علم و فناوری استان و شرکتهای دانشبنیان از دیگر برنامههای معاون علمی رییسجمهور در هرمزگان است که طی آن ظرفیتهای فناورانه، محصولات، دستاوردها و نیازهای این مجموعهها مورد بررسی قرار میگیرد.
نشست ستاد اقتصاد دانشبنیان استان هرمزگان، با حضور معاون علمی رییسجمهور برگزار میشود و در آن مسائل و ظرفیتهای توسعه اقتصاد دانشبنیان و فناوری در استان بررسی خواهد شد.
معاون علمی رییسجمهور در ادامه سفر، روز چهارشنبه یکم مهرماه به شهرستان میناب میرود و ضمن ادای احترام به شهدای این شهرستان، در آیین زنگ آغاز سال تحصیلی با یاد شهدای مدرسه شجره طیبه، حضور خواهد یافت.
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