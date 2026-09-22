شهروندان اطلاعات هویتی و بانکی را به افراد ناشناس ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی صبح امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شیوههای نوین مجرمانه اظهار کرد: سودجویان سایبری با ارسال پیامکها و لینکهای جعلی تحت عناوین فریبندهای چون ابلاغیه قضایی، یارانه، سهام عدالت، برنده شدن در قرعهکشی و خدمات بانکی، اقدام به سرقت اطلاعات حساب کاربران میکنند.
وی تأکید کرد: شهروندان باید هوشیار باشند و از کلیک روی لینکهای ناشناس، افشای رمز پویا، اطلاعات کارتهای بانکی، کد ملی و ارسال تصاویر مدارک شناسایی به افراد غریبه به طور جدی خودداری کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان به ترفندهای روانشناختی کلاهبرداران اشاره کرد و افزود: مجرمان معمولاً با ایجاد حس اضطرار، ترس یا طمع، افراد را به ارسال سریع اطلاعات یا واریز وجه ترغیب میکنند؛ بنابراین ضروری است پیش از هر واکنشی، صحت ادعای مطرحشده از مراجع رسمی راستیآزمایی شود.
پورسلیمی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق والدین بر فعالیتهای سایبری فرزندان خاطرنشان کرد: فعالسازی احراز هویت دومرحلهای، انتخاب رمزهای عبور پیچیده، بهروزرسانی مداوم برنامهها و صیانت از حریم خصوصی، مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی و کاهش آسیبهای سایبری است.
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