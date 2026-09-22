به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «بِ بسمالله»، با ارائه ۲۳ اثر از جلیل رسولی هنرمند پیشکسوت خوشنویسی و نقاشی خط و عضو وابسته فرهنگستان هنر ، سوم مهر ۱۴۰۵، در مجموعه فرهنگیهنری آسمانِ فرهنگستان هنر، افتتاح میشود.
جلیل رسولی، در این مجموعه به سراغ سورههای حمد و توحید رفته است؛ سورههایی که به گفته او، ظرفیتهای معنایی و تصویری گستردهای دارند و امکان ارتباط با مخاطبانی فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را فراهم میکنند. او در خلق این آثار تلاش کرده است مفاهیم و زیباییهای نهفته در کلام قرآن را با استفاده از خط و رنگ و فرم بیان کند.
این هنرمند پیشکسوت، در این آثار خط شکسته را به دلیل ظرفیت آن برای رسیدن به فرم مد نظر انتخاب کرده است؛ ظرفیتی که به گفته او، در خط نستعلیق امکان دستیابی به آن وجود نداشته است. او این تجربه را اتفاقی تازه در مسیر کاری خود میداند و آن را گامی در ادامه جستجوی ظرفیتهای تازه خط در نقاشیخط عنوان کرده است.
رسولی درباره روند شکلگیری آثار این نمایشگاه نیز بر تلاش برای ایجاد هماهنگی میان مفهوم سورهها و عناصر بصری تأکید کرده است.
به گفته وی، اتودهای متعددی برای رسیدن به ترکیببندی مد نظر انجام شده تا رنگ و فرم بتوانند در کنار خط، بخشی از مفاهیم مطلوب را منتقل کنند.
نمایشگاه «بِ بسمالله»، روز جمعه، سوم مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۲۰، افتتاح میشود و تا دهم مهر ادامه خواهد داشت. جلیل رسولی متولد ۱۳۲۶ در همدان و از هنرمندان باسابقه عرصه خوشنویسی و نقاشیخط است. او عضو وابسته فرهنگستان هنر و دارای نشان درجهیک هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بیش از شش دهه در این عرصه فعالیت داشته است.
علاقهمندان میتوانند از چهارم تا دهم مهر ۱۴۰۵، هر روز، از ساعت ۱۴ تا ۱۹، از این نمایشگاه در مجموعه فرهنگیهنری آسمانِ فرهنگستان هنر، واقع در تهران، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه)، نبش فیروزکوه، شماره ۴۷، بازدید کنند.
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