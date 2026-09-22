فیض الله اف: برای بازی با ایران بازیکن ضعیف نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ازبکستان اردوی آمادهسازی خود را در شهر تاشکند آغاز کرده و بازیکنان این تیم پس از وقفهای دو تا سه ماهه بار دیگر در پایتخت این کشور دور هم جمع شدهاند. ملیپوشان ازبکستان نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار کردند و در پایان این تمرین، عباسبک فیضاللهاف، هافبک تیم ملی ازبکستان و باشگاه زسکا مسکو، درباره شرایط این اردو و دیدار پیشروی این تیم مقابل ایران صحبت کرد.
فیضاللهاف با اشاره به بازگشت بازیکنان به اردوی تیم ملی گفت: همیشه بازگشت به تیم ملی اتفاق بسیار خوبی است. از آنجا که این نخستین اردوی ما پس از دو، سه ماه است، همه بازیکنان روحیه بسیار خوبی دارند.
وی درباره حضور بازیکنان جدید در اردوی تیم ملی ازبکستان اظهار کرد: بازیکنان جدیدی نیز به اردو دعوت شدهاند، اما میتوانم با اطمینان بگویم که بازیکن ضعیف به تیم ملی دعوت نمیشود. هر بازیکنی که به اردو آمده، شایسته پوشیدن این پیراهن است و همه آنها تلاش خواهند کرد شایستگی خود را ثابت کنند.
هافبک تیم ملی ازبکستان در شرایطی این صحبتها را مطرح کرده که شاگردان فابیو کاناوارو خود را برای یک دیدار تدارکاتی مهم مقابل ایران آماده میکنند. دو تیم قرار است روز ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) در ورزشگاه شهر فرغانه به مصاف یکدیگر بروند.
این مسابقه نخستین آزمون جدی اردوی جدید ازبکستان محسوب میشود و کادر فنی این تیم قصد دارد در این دیدار شرایط بازیکنان جدید و هماهنگی آنها با نفرات باتجربهتر را ارزیابی کند.
در این اردو، بازیکنان جوان و چهرههای جدید نیز فرصت دارند خود را با ساختار تاکتیکی تیم وفق دهند و در کنار بازیکنان اصلی به هماهنگی برسند. فیضاللهاف نیز یکی از بازیکنان کلیدی ازبکستان محسوب میشود که در جریان این اردو باید در کنار نفرات جدید برای آمادهسازی تیم پیش از دیدار برابر ایران تلاش کند.
تیم ملی ازبکستان پس از نخستین جلسه تمرینی در تاشکند، با انگیزه و روحیه بالا آماده دیدار برابر ایران میشود؛ مسابقهای که روز ۲۴ سپتامبر در فرغانه برگزار خواهد شد و میتواند محک مهمی برای ترکیب جدید این تیم باشد.
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