فشار نرخ بهره بر طلا؛ قیمت هر اونس به ۴۳۱۹ دلار کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا روز سه‌شنبه برای حفظ روند صعودی با مشکل مواجه شد؛ زیرا انتظارها درباره تداوم نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر، بر بازار فشار وارد کرد و سرمایه‌گذاران در انتظار اظهارنظر مقام‌های فدرال رزرو درباره مسیر آینده سیاست پولی آمریکا هستند.

قیمت هر اونس طلا با کاهش ۰.۵۶ درصدی به ۴۳۱۹ دلار رسید. معاملات آتی طلای آمریکا نیز ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۴ هزار و ۳۷۹ دلار و ۳۰ سنت در هر اونس رسید.

طلا به‌طور سنتی به‌عنوان پوششی در برابر تورم و ریسک‌های ژئوپلیتیکی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما جذابیت آن در شرایطی که نرخ بهره افزایش می‌یابد معمولاً کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی به دارایی‌های دارای بازده تمایل بیشتری پیدا می‌کنند.

با توجه به محدود بودن انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا در این هفته، تمرکز سرمایه‌گذاران بر اظهارات مقام‌های فدرال رزرو خواهد بود تا مشخص شود آیا بانک مرکزی آمریکا به سمت افزایش مجدد نرخ بهره در ماه اکتبر حرکت می‌کند یا خیر. کریس وستون، مدیر تحقیقات شرکت «پپراستون»، همچنین قیمت نفت خام را یکی دیگر از عوامل مهم مورد توجه بازار دانست.

وستون گفت: «اگرچه قیمت نفت خام اندکی از بالاترین سطوح اخیر خود عقب‌نشینی کرده است، اما بازگشت قیمت‌ها به روند صعودی و افزایش انتظارات تورمی، فشارهای مرتبط با نرخ بهره را تشدید خواهد کرد و احتمالاً طلا همچنان با موانعی برای رشد مواجه خواهد بود.»

فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره سیاستی خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و اعلام کرد که ممکن است در ماه‌های آینده افزایش‌های بیشتری در نرخ بهره انجام دهد.

آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، گفت بانک مرکزی آمریکا احتمالاً برای کاهش تورم ناشی از تقاضای قدرتمند و همچنین شوک قیمت کالاها، به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز خواهد داشت. به گفته او، این شوک قیمتی اکنون از بازار نفت فراتر رفته است. موسالم همچنین تأکید کرد که برای فدرال رزرو بهتر است زودتر اقدام کند تا اینکه منتظر بماند.

در بازار سایر فلزات گران‌بها، قیمت هر اونس نقره نقدی ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۶۵ دلار و ۹۹ سنت رسید. هر اونس پلاتین نیز با ۰.۶ درصد کاهش، ۱۷۸۶ دلار و ۴۳ سنت معامله شد و قیمت هر اونس پالادیوم ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۲۹۶ دلار و ۴۰ سنت رسید.