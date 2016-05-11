سابقه ابطال آرا بعد از انتخابات/ نظارت استصوابی در تمام مراحل است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در همایش رؤسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور، اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم لازم است با یک حرکت انقلابی رسالت خود را در رساندن پیام انقلاب اسلامی به نسل جوان به خوبی ایفا کند.

وی بعد از توصیه به بهره‌‌گیری از ایام متبرک شعبان و تبریک اعیاد فرخنده و توصیه به فعالیت بیشتر شورای هماهنگی در انجام وظیفه تبلیغی و روشنگری نسل جوان در شناخت انقلاب اسلامی و تأکید بر تصمیمات مؤثر در بهبود کیفیت فعالیت شورا در سال نو و جمع‌بندی نتایج گردهمایی مشهد مقدس اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مد طله العالی تأکید کرد: باید حوزه علمیه باید انقلابی باشد، خبرگان باید انقلابی باشد و علاوه بر آنها همه نهادها و تشکیلات مؤثر در نظام جمهوری اسلامی نیز بایستی انقلابی باشند.

آیت‌الله جنتی گفت: در حوزه‌های علمیه اگر می‌خواهند خدمتی صادقانه به اسلام و نظام کنند، باید انقلابی باشند مجلس شورای اسلامی باید انقلابی باشد.

دبیر شورای نگهبان خاطر نشان کرد: دولت و مجلس باید مسأله مهم اقتصاد مقاومتی را با روحیه انقلابی پیگیری کند تا مشکل تولید و اشتغال حل شود. قوه قضائیه هم باید انقلابی باشد تا بتواند اجرای عدالت کند. دولت باید انقلابی باشد تا در خدمت به نظام و مردم و اجرای قانون موفق باشد چراکه بدون روحیه انقلابی و استکبارستیزی که لازمه انقلابی‌گری است، نمی‌تواند اصول و مبانی انقلاب اسلامی را حفظ کند.

وی تاکید کرد: چنانکه رهبر معظم فرمودند حوزه علمیه یعنی مراجع، اساتید، طلاب باید انقلابی باشند تا به درد مردم و مملکت بخورند وگرنه هر چه با سواد و معلومات فقهی و اصولی و غیره باشند به این نظام اسلامی که برخاسته از جهاد و ایثارگری شهدا و جانبازان است نمی‌توانند خدمتی بکنند، مسأله حفظ نظام از سایر مسائل اسلامی مهمتر است بنابراین باید مرجعی مثل آیت‌الله سیستانی در مقابله با توطئه‌های دشمن فتوای انقلابی صادر کند.

آیت الله جنتی خاطر نشان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم لازم است با یک حرکت انقلابی رسالت خود را در رساندن پیام انقلاب اسلامی به نسل جوان به خوبی ایفا کند.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به ابطال انتخابات بعضی از نامزدها به علت دستیابی به اسناد جدید، که حاکی از عدم صلاحیت آنها بود، گفت: نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است. این اقدام سابقه هم داشته در مورد فردی که بعد از رأی‌آوردن معلوم شد، مدرک تحصیلی‌اش فاقد اعتباراست. در آن شرایط انتخابات را هم شورای نگهبان ابطال کرد.

وی تصریح کرد: بعضی ادعا می‌کنند بعد از رأی‌گیری فقط مجلس است که می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تأیید نکند. این ادعا علاوه بر این که خلاف نظارت استصوابی قبل از ورود به مجلس است، تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده و بستان است.