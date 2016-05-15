به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ربانی‌مهر عصر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به برگزاری ۳۲ جشنواره علی اکبر(ع) به مناسبت هفته جوان در استان همدان، گفت: این برنامه ها با همکاری سمن‌ها در ۷ نقطه شهر همدان از جمله آرامگاه بوعلی، شهرک مدنی، شهرک فرهنگیان، پارک شاهد و شهرک ولی‌عصر(عج) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه جشنواره حضرت علی‌اکبر(ع) با حضور مسئولان استانی و کشوری چهارشنبه هفته جاری در تالار فجر شهر همدان برگزار می شود، گفت: در این جشنواره از ۱۴ جوان نخبه همدانی که در زمینه های کارآفرینی، قرآنی، توانایی های خاص، زوج جوان، نمونه هستند تقدیر می‌شود.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به اینکه اولین برنامه هفته جوان تجدید بیعت جوانان با آرمان های شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: اداره ورزش و جوانان استان همدان از وجود شهید مدافع حرم بهره مند است و سردار علی شمسی پور افتخار این مجموعه است.

وی برگزاری همایش اخلاق در ورزش در باغ موزه دفاع مقدس شهر همدان را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و با بیان اینکه در این برنامه از فعالان فرهنگی ورزش استان همدان که ۵۰ نفر هستند تقدیر می شود و تجلیل از مربی و ورزشکار با اخلاق نیز در برنامه است.

وی تشکیل ستاد امور ساماندهی جوانان را مورد اشاره قرار داد و گفت: به مناسبت هفته جوان اماکن فرهنگی، ورزشی و تفریحی همدان از جمله غار علیصدر، پیست اسکی تاریک دره، تله کابین و سورتمه با ۵۰ درصد تخفیف میزبان جوانان است و بازدید از باغ موزه دفاع مقدس به صورت رایگان انجام می‌شود.

ربانی‌مهر به اشاره به اینکه سالن های ورزشی نیز با تخفیف در اختیار جوانان قرار خواهد گرفت، گفت: برگزاری جشن بزرگ ازدواج نیز برنامه ریزی شده کمااینکه در سال گذشته ۴۵ زوج دارای معیارهای ازدواج آسان تقدیر شدند و امسال نیز با ارائه فراخوان تاکنون ۶۰ زوج ثبت‌نام کرده اند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه برگزاری جشنواره عکس جوانی نیز توسط یکی از سمن های استان همدان در دست پیگیری است، گفت: طرح سواد رسانه ای در ۵ استان کشور پیرامون فضای مجازی مدنظر قرار گرفته است و به طور کلی در حوزه جوانان ۵ محور اصلی مورد توجه است که سمن ها، ازدواج، برنامه های آموزش و پژوهشی، فعالیت ستاد ساماندهی و فعالیت فرهنگی در عرصه جوانا از آن جمله است.

وی همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته ۶۱ میلیارد تومان وام ازدواج به ۲۰ هزار و ۵۰۰ زوج متقاضی در استان همدان پرداخت شد، اظهار داشت: هم اکنون ۷ هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج قرار دارند که بنا بر اعلام استاندار همدان تا پایان خرداد ماه سهم استان همدان از پرداخت وام ازدواج به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان میانگین زمانی برای در نوبت قرار گرفتن برای دریافت وام ازدواج را دو هفته تا سه ماه اعلام کرد.

ربانی مهر در ادامه با اشاره به مشکلات پیش‌روی جوانان بیان کرد: براساس طرح‌های پژوهشی بومی انجام شده در استان همدان بیکاری، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی از اصلی‌ترین مشکلات جوانان همدانی است.

وی با اشاره به اینکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و بخشنامه ای که در سال ۸۲ و ۸۹ توسط معاون رئیس جمهور ابلاغ شد ۱۹ دستگاه وظیفه ساماندهی حوزه جوانان را برعهده دارند، افزود: در زمینه آسیب های اجتماعی چنددستگاه به طور خاص وظیفه دارند.

ربانی‌مهر با اشاره به تشکیل مجمع خیران ازدواج برای رفع مشکلات و موانع پیش‌روی ازدواج جوانان عنوان کرد: این مجمع به صورت مردمی اداره می‌شود و علاوه بر کمک‌های مالی برای تأمین تجهیزیه و ازدواج جوانان آموزش‌های قبل ازدواج و مهارت‌های زندگی نیز به زوجین ارائه می شود.

وی با بیان اینکه طرح همسان‌گزینی با مشارکت سایت تبیان در همدان اجرا می‌شود، گفت: جوانان در زمینه انتخاب همسر مشکلاتی دارند که باید نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان افزود: طرح پژوهشی بررسی دلایل مجرد بودن کارمندان استان همدان و تمایل نداشتن آنها به ازدواج نیز با همکاری جهاد دانشگاهی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همدان یکی از ۷ استان دارای جمعیت جوان در کشور است، گفت: ۹۲۰ هزار نفر از جمعیت استان همدان براساس سرشماری سال ۹۱ دارای سن ۱۵ تا ۲۹ سال هستند و ۳۲ درصد جمعیت استان همدان را جوانان تشکیل می دهند.

ربانی‌مهر با اشاره به عوامل تأثیرگذار در طلاق اظهار داشت: سه عامل اصلی اعتیاد، مشکلات اقتصادی و خیانت به عنوان سه عامل اصلی در این مقوله مطرح هستند.

وی با بیان اینکه دخالت خانواده‌ها نیز در طلاق زوج‌های استان همدان اثرگذار است و بعد از این عوامل مهارت نداشتن در انتخاب همسر، اختلافات خانوادگی و فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی در وقوع طلاق نقش دارند، گفت: دخالت خانواده ها از اصلی ترین عوامل طلاق در استان همدان است.