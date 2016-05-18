ویژگی دفاع مقدس وحدت مسئولان بود/ بازخوانی این دوران کلیشه نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد افشار که کارگردانی «کیمیا» را بر عهده داشت در آستانه پخش موشن گرافیک «خونین شهر» به مناسبت حماسه سوم خرداد از رسانه ملی درباره خاطرات خود از دوران دفاع مقدس گفت: خاطراتی که مربوط به جنگ است تلخی های زیادی دارد ولی تنها چیزی که می توان از آن به عنوان شیرینی یاد کرد وحدت شخصیت های نظام در آن دوران بود که همراه مردم به صورت یکپارچه پشت رزمندگان اسلام ایستاده بودند.

وی افزود: اصل ماجرا، مقاومت مردم بود که باعث حیرت دنیا شد؛ اینکه مردم با دستان خالی مقابل هجمه جهان ایستادگی و دفاع کردند. این کار، یک اتفاق نادر بود و مهم ترین ویژگی دفاع مقدس همین بود که مردم در فرمانبری ولایت ذوب شده بودند.

افشار در پاسخ به این سوال که روحیه اهالی جنوب کشور در دوران دفاع مقدس چقدر به رویداد حماسه خرمشهر کمک کرد، گفت: نه فقط خرمشهر بلکه همه شهرهای مرزی ما آماج ظلم قرار گرفته بودند اما معمولا از خرمشهر به عنوان الگو و زبانزد در هشت سال دفاع مقدس یاد می‌شود. مردم جنوب کشور ما و همچنین شهرهای مرزی و حتی مرزهای غربی کشور واقعا فداکاری کردند و همین که شهرها را خالی نکرده و آتش دشمن را تحمل کردند خودش یک ارزش است.

کارگردان مجموعه تلویزیونی «کیمیا» درباره پرداختن به موضوع دفاع مقدس و حماسه خرمشهر در عرصه سینما و تلویزیون یادآور شد: اینکه تاکنون چقدر در حوزه دفاع مقدس در سینما و تلویزیون کار شده است به کمبود امکانات و نبود شرایط مساعد بازمی گردد. البته درباره دفاع مقدس چندان هم کم کاری صورت نگرفته است ولی برخی از فیلمسازان در پرداختن به دفاع مقدس غفلت کردند و ترجیح دادند به تبعات بعد از جنگ بپردازند و حتی برخی هم دست به تولید آثار ضد جنگ زدند.

کارگردان مجموعه تلویزیونی «مادرانه» با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره پرداختن به دفاع مقدس عنوان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند دفاع مقدس گنجینه نابی است که می‌تواند دستمایه آثار هنری قرار بگیرد و خوشبختانه در حال حاضر مردم به این موضوع توجه می‌کنند که دفاع مقدس امر مهمی است.

افشار درباره آثار دفاع مقدسی که به یک کلیشه تبدیل می شوند، اظهار کرد: بعضی از کلیشه ها خوب است اما بازخوانی دفاع مقدس کلیشه نیست و باید دقت داشت تا سمت آثار تکراری سوق پیدا نکنیم.

این کارگردان درباره فعالیت مجدد خود در این عرصه نیز توضیح داد: اگر شرایط خوبی فراهم شود، دوست دارم درباره دفاع مقدس اثری تولید کنم چراکه احساس می‌کنم وابستگی های لازم را به این موضوع دارم. با این حال تولید آثار دفاع مقدسی نیازمند متولیان فرهنگی است و صرفا حضور بخش مادی در این امر کافی نیست.

موشن گرافیک «خونین شهر» کاری از خانه طراحان انقلاب اسلامی است که با محوریت حماسه خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر تولید و در این ایام از رسانه ملی پخش می‌شود.