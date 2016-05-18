به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی عصر سه شنبه با حضور در همایش قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی و نحوه تامین منابع مالی گفت: کشور ما از حدود۶۰ سال پیش نسبت به تدوین قوانین سرمایه گذاری اقدام کرد و ایران جزو پیشگام ترین کشورها در قاره آسیا در زمینه قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی است.

جمالی در خصوص زیر ساخت های های قوانین و مقررات سرمایه گذاری این گونه بیان کرد: جلب سرمایه گذاری در ایران از سالهای دور رواج داشته و در طول زمان به تکامل رسیده است.

هیچ گونه محدودیتی برای سرمایه گذاری در بخش های خصوصی وجود ندارد

وی گفت: آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم این است که در تمام اسناد بالا دستی موجود در کشور ما چه سند چشم انذار، چه برنامه های توسعه،چه قوانین و مقررات خاص، و به ویژه بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از راه های توسعه اقتصادی مد نظر قرار گرفته است.

جمالی با تاکید به اینکه هیچ موضوعی مهم تر از توسعه اقتصاد سرمایه گذاری مورد اشاره نیست اعلام کرد: اگر تا دیروز مقرر بود اقدام به پذیرش سرمایه گذاری کنیم، در حال حاضر آحاد مدیران جامعه مکلف و موظف به تحقق بندهای اقتصاد مقاومتی از جمله بند مرتبط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی هستند.

مدیر کل سرمایه گذاری های خارجی با توضیح اینکه لذا تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی یک اقدام معمولی نیست بلکه تکلیفی است که همه ما مکلف به انجام آن هستیم، گفت: قانونی که امروز در زمینه پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حال اجرا بوده مصوب سال ۱۳۸۶ است.

وی با بیان اینکه در این قانون سرمایه گذاران خارجی می توانند براساس روش های مختلف معمول و مقصود اقدام به سرمایه گذاری کنند، توضیح داد: یعنی سرمایه گذاران می توانند از روش های مختلف سرمایه گذاری مستقیم، مطابق ترتیبات قراردادی اقدام کنند.

جمالی با اعلام این خبر که هیچ گونه محدودیتی برای سرمایه گذاری در بخش های خصوصی وجود ندارد، ادامه داد: سرمایه گذاران خارجی می توانند یک شرکت صددرصدی در کشور تاسیس کنند که در این صورت می تواند اقدام به خرید زمین و انجام پروژه کنند و مثل یک شرکت داخلی فارغ از سهام دارنش فعالیت کنند.

سیاست های اصلی برای پذیرش سرمایه در درجه اول انتقال تکنولوژی است

جمالی با عنوان کردن این موضوع که سیاست های اصلی ما برای پذیرش سرمایه در درجه اول انتقال تکنولوژی است افزود: این امر باید در کمک به سرمایه گذاران داخلی، دسترسی به بازارهای بین المللی، افزایش سرمایه واحد های موجود، افزایش کنترل کیفیت، کمک به عمران و آبادانی کشور به ویژه در حوزه زیر ساخت ها باشد و بتوانند به امر توسعه کشور کمک کنند.

وی گفت: آنچه مد نظر ما است انتقال دانش فنی، کمک به واحدهای داخلی و بنگاه های داخلی برای افزایش صادرات و دسترسی به بازارهای بین المللی است.

مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی به اشاره به اینکه ما به عنوان بنگاه‌ها و استان های سرمایه پذیر اولین کاری که برای جذب سرمایه داران باید انجام دهیم تهیه و تدارک فرصت های سرمایه گذاری است، بیان کرد: امروز در سطح جهان فرصت های سرمایه گذاری را به سطح کشوری، استانی شهری و روستایی سطح بندی کرده اند.

همدان یکی از بهترین استان ها برای ارائه فرصت های سرمایه گذاری

احمد جمالی با اعلام اینکه استان همدان یکی از بهترین استان ها برای ارائه فرصت های سرمایه گذاری است، عنوان کرد: ظرفیت بالقوه استان همدان از خیلی کشورهای اروپایی نسبت به وسعت، توانمند ها بیشتر است واستان همدان بهشت سرمایه گذاری های خارجی تلقی می شود.

وی گفت: کاری که الان باید برای استان صورت بگیرد این است که فرصت های سرمایه گذاری استان را از سطح روستا، شهر و استان گردآوری کنیم و به‌صورت محوری برای سرمایه گذاری خارجی عرضه کنیم.

مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی با توضیح اینکه اگر سرمایه گذاری ها مدیریت و سازماندهی شوند و در مسیر درست سرمایه را قرار دهیم حتماً می توانیم از مزایای آن بهرمند شویم، ادامه داد: می توانیم آثار منفی احتمالی آن را کاهش دهیم، زیرا سرمایه گذاری خارجی ابزار است برای پیشرفت و بستگی دارد ما چگونه از این سرمایه استفاده کنیم.

جمالی در پایان با تاکید بر اینکه مهمترین عنصر برای جذب سرمایه هماهنگی دستگاه های اجرایی استان است، تصریح کرد: ارتباط بین سرمایه داران و سرمایه گذاران از طریق بانک اطلاعاتی سرمایه است بانک که برای تکمیل اطلاعات به همکاری استان ها برای در اختیار قرار دادن توانایی ها و فرصت های فعالیت در استان ها است.