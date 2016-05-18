کرواسی مشتری نفت، گاز و پتروشیمی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در دیدار با وزیران اقتصاد، کارآفرینی و صنایع دستی کرواسی با بیان اینکه سیاست صنعتی ایران بر این است که با کرواسی سرمایه گذاری مشترک صنعتی داشته و به تولید مشترک چه در ایران و چه در کرواسی دست یابیم، گفت: لازمه این اقدام در ابتدا معرفی توامندی‌های صنعتی و همکاری و آشنایی شرکت‌های همتای دو کشور با یکدیگر است.

وزیر صنعت با بیان اینکه در اکثر تولیدات صنعتی دارای برند هستیم، تصریح کرد: در رشته‌های صنعتی همچون خودروسازی، قطعه سازی، صنایع غذایی، دارو سازی، آرایشی و بهداشتی، پلاستیک، تجهیزات و لوازم خانگی صنایع معدنی همچون کاشی، سرامیک و سیمان، مخابرات، صنایع پتروشیمی تجارب خوبی در اختیار داریم.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه پیشنهاد من این است که قبل از تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی، نماینده‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران به کرواسی معرفی شود، بیان کرد: همچنین باید نقشه راه حداقل دوساله‌ای برای گسترش روابط صنعتی و تجاری بین ایران و کرواسی تدوین شود.

این مقام مسئول با ابراز تاسف از اینکه به دلیل تحریم‌های گذشته، سطح همکاری ایران و کرواسی بسیار پایین است، تاکید کرد: امید دارم با رفع موانع بانکی و پیوستن ایران به ‌W.T.O این سطح به ارتقاء مطلوبی برسد.

«دار کوهرت» وزیر کارآفرینی و صنایع کوچک کرواسی هم در این نشست، گفت: پیشنهاد می‌کنیم سالانه در دو نوبت کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و کرواسی برپا شود همچنین همکاری بین شرکت‌های بازرگانی و کارگاه‌های صنایع کوچک و متوسط دو کشور ایجاد و گسترش یابد.

وزیر کارآفرینی و صنایع کوچک کرواسی یادآور شد: زمینه‌های همکاری صنعتی ما با ایران می‌تواند در رشته‌های صنعتی همچون صنایع غذایی، کشاورزی، الکترونیک، کشت محصولات کشاورزی و گردشگردی باشد.

کوهرت با بیان اینکه کرواسی وارد کننده نفت، گاز، پلی اتیلن و سایر محصولات پتروشیمی است، خاطرنشان کرد: ایران می تواند یکی ازمقاصد وارداتی کرواسی باشد.

«تومیسلاویچ» وزیر اقتصاد کرواسی هم در این نشست اعلام کرد: زاگرب برای گسترش روابط تجاری و رفع موانع آن به ایران آمده ایم و باید سطح مبادلات تجاری خود را از وضعیت کنونی ارتقاء دهیم.