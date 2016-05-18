عملیات ساخت منطقه نمونه گردشگری باغ تابان در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،ظهرچهارشنبه درمراسمی باحضور سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، منوچهر حبیبی معاون عمرانی، درافشانی معاون اقتصادی، ملکی مشاور استاندار، جواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی استان، محمدعلی قاسمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان عملیات اجرایی ساخت فاز اول منطقه نمونه گردش گری باغ تابان در جاده کورانه در نزدیکی روستای رشتقون قزوین آغاز شد.

این مجتمع در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار با ۹۰ هزارمترمربع کاربری با ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در مدت ۳ تا ۵ سال ساخته خواهد شد.

این منطقه نمونه گردشگری دارای مکانهای اقامتی، باغ ویلا، مراکز تفریحی و رفاهی، ورزشی، تجاری است.

رئوفی سرمایه گذار این منطقه نمونه گردشگری بیان کرد: مطالعه این منطقه حدود هشت سال طول کشیده و برای ساخت این مجموعه دو هدف اساسی داریم که جذب گردشگر از شعاع ۲۰۰ کیلومتری و نیز ایجاد شرایط اقامت از نیم روز به حداقل دو تا ۳ روز در برنامه دیده شده است.

وی بیان کرد:ساخت هتل در کف، باغ های اقامتی، فضاهای ورزشی و تفریحی و فضای سبز در کنار مجموعه های خدماتی در این منطقه دیده شده است.

رئوفی تصریح کرد: اولین منطقه نمونه گردشگری در کشور هستیم که تملک زمینهای مورد نیاز خود را بدون کمک دولت و با هزینه شخصی از افراد با حدود ۵ میلیارد تومان خریداری کردیم و انتظار داریم در ادامه مسیر همکاری و همراهی مدیران دستگاههای خدمات رسان مناسب باشد تا پروژه دچار وقفه نشود.

وی گفت: منطقه گردشگری باغ تابان در مسیر جاده کورانه در مسیر الموت و کنار گذر و نزدیک شهر قزوین قرار دارد که در زمان ساخت برای چهار هزار نفر به طور مستقیم و در زمان بهره برداری برای ۲ هزار نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

رئوفی یادآورشد: استفاده از تکنولوژی نوین برای تاسیسات زیرساختی از دیگر ویژگی ها این طرح است.

در این مراسم در ابتکاری جدید و با رویکرد حفظ محیط زیست به جای کلنگ زنی با غرس نهالی عملیات اجرایی ساخت این منطقه نمونه گردشگری آغاز شد.